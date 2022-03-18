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【第五波疫情】醫管局指亞博已集中人手護理長者　相信援港醫療隊幫助下可增照顧能力

社會 17:15 2022/03/18

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本港疫情持續。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，今波疫情有逾98萬宗確診個案。本港今日（18日）新增20,082宗確診個案，並再有206人在昨日離世，目前仍有逾10,500名染疫人士留醫於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心等。

有正於亞博2號館工作的老人科專科醫生表示，館內的300多名長者醫療需要不多，認為當局將他們安排在亞博是資源錯配。 (詳情即看：【下一頁】)

劉家獻回應時表示，第五波疫情患者數量是前所未有，亦多了長者染疫，尤其是70多歲80歲的高齡長者，大部分屬長期病患，原本居於院舍。他同意該專科醫生表示，長者需要照顧多於醫療支援，因此當局將亞博館接收的病人數目遠低於可接收的數量，以集中人手去護理有需要的病人。

劉家獻又說，醫管局的社區治療中心會提供最好的醫療，同時照顧上亦非常重要，相信在中央援港醫療隊幫助下，可以增加照顧能力，亦可增加接收的病人數量。

他又指出，當局目前分流患者，醫院預留給最有需要的病人，至於長者方面，就會運用現有設施做到最好。

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記者：黃悅晴

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