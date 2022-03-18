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【第五波疫情】第五波累計近百萬宗感染　食衞局：仍要避免社交活動及跨家庭聚會

社會 16:41 2022/03/18

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徐德義。（經濟日報資料圖片）

本港疫情嚴峻，食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者，講解本港疫情最新情況。

徐德義表示，第五波疫情至今錄得近100萬宗，確診數字仍處高位，確診個案的數目遠超公營醫療系統能負荷水平。他說，政府堅持減死亡、減重症及減感染的原則，呼籲市民不能放鬆，仍要做好防疫措施，避免要除下口罩的社交活動。

他又提到，港府會繼續支援家居隔離人士，而當局今日亦公布最新的疫苗接種安排，呼籲市民盡快接種疫苗。

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記者：黃悅晴

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