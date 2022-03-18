【正能量】前社福輔導員分享疫情下所見所聞　轉型歌手以音樂關注情緒病

▲ LinKee由社福界轉型當歌手。

經歷三年疫情，不少人由工作至生活都受影響，內心可能積壓許多鬱結。曾任職社福界近7年的LinKee（陳凌晞），曾經接觸過不少殘疾人士個案，因為疫情下失業令身心更受困擾。現時已離職並追夢做歌手的LinKee，仍不忘為身處低谷的人打氣，盼大家不要忽視情緒，只要走出一步，身邊不乏同路人鼓勵。

由社福界至成為成為一個獨立歌手，LinKee全因希望仍年青追續另一個夢。她解釋：「小時候已對唱歌很有興趣，曾玩過合唱團，參加歌唱比賽拿過獎，就算在當社福工作期間，都沒有放下對音樂的熱誠。剛好在學唱歌時，曾任唱片監製的歌唱老師支持我出歌，而當了社福界6、7年，感到人生不應只有一個職業，便決定嘗試實現另一個夢想。」

Linkee人生第一首歌曲《其實你可以》，以一位情緒病患者的第一視覺作為靈感，亦可總結過去社工生涯的感想。「這歌希望鼓勵很多身在逆境的人，你們並不孤獨，只要肯找人分擔，無論是社工、朋友也好，一定有人願伸出援手，有事不要一個人去承擔。」

▲ LinKee自小喜歡音樂，一直未忘歌手夢想。（受訪者提供）

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任社福界六年感受深刻

LinKee在大學時本來讀主修商科，不過讀書時才發現自己不大適合，只為考取學位，反而朋友覺得她是很好的聆聽者，加上喜歡幫人，碰巧看到有關於社工的職位，便開始了這份工作。

LinKee在社福界主要做caseworker（個案工作員），多數處理有關殘疾或智障人士的輔導個案，多年來有不少難忘經歷和感受。她憶述其中一個深刻經歷：「有一位約40歲的智障男士，本身做餐飲業的基層工作，一直很努力，跟同事也相處很好。後來他認識了一位女子，並跟對方拍拖，可是對方原來只是看中他儲了很多年約十餘萬的積蓄，結果這筆錢被這個女朋友騙走後，之後就失去聯絡。」

LinKee指這位被騙情騙財的男士，大受打擊下患了精神病，情緒極度不穩，工作時會無故大叫，因此不能再上班。「我跟了此個案兩年，積極在各方面對他作出關心和鼓勵，幸而其家人都很能體諒，帶他看醫生、食藥，僱主方面也讓他有足夠休息才工作，在大家都沒有放棄下，最終亦讓他情況大有改善，可以再重投社會。」

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疫情期間更多隱蔽個案

不過，有成功也有失敗個案。Linkee憶述曾接觸另一位輕度智障者，對方有段時間經常跟朋友出去破壞公物，覺得聯群結黨很威風。LinKee一直在旁勸導，為他分析對錯及做任何事情的後果，可是對方個性偏執，其家人也束手無策，令LinKee亦感到十分沮喪。

此外，她又試過跟進另一個智障人士個案，曾在晚上等待其收工時，因對方工作壓力過大，突然在馬路失控，LinKee要在路邊用力捉著比她個子大很多的男士，險象橫生隨時發生意外，她現在回想都感到心驚膽跳。

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而三年疫情，雖已離職的她，也知道出現了不少隱蔽個案。「疫情期間，正常人都會情緒受困，不少行業尤其餐飲業都因此要裁員，很多殘疾或智障人士，都會視工作是生活重要動力，或是信心來源，如失業會令他們更不開心，可能會困在家中不想見人，令社工們更難以去接觸。在之前疫情較緩和時，我們都要更努力去鼓勵盡量參予實體活動，不要自困愁城。」

盼用歌宣揚正能量

LinKee在任社福界期間，也常感到不少壓力。「雖然我本身個性較樂觀、正向，但接觸太多負面事情，有時都會突然情緒低落，但我會主動找家人和朋友傾訴，也會以聽歌和唱歌去減壓，相信自己有一定的抗壓能力，能夠處理好情緒。」

現在她雖然不再是全職caseworker，但也有做兼職照顧小朋友，既可幫補收入，亦希望以另一種途徑去關懷社會。

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▲ LinKee希望以自己當社福經歷去唱出心聲。（受訪者提供）

在當今樂壇中，LinKee特別喜歡林家謙。「因他寫的歌很有正能量，又有鼓勵性，能貼切唱出新一代的心聲，自己都想做到這一種歌手，用音樂去鼓勵人心。」

她特別提到新歌《其實你可以》中的歌詞：無論跌幾多次幾多次，一直陪伴著你去到終點。LinKee稱：「尤其疫情期間，大家心情難免受影響，希望用歌曲提醒人們要關心身邊有需要的人，不要吝嗇自己能付出的，讓他們知道身邊有同行者，彼此一同走出陰霾。」有宗教信仰的她，亦盼望下一首作品能寫福音歌，繼續以音樂去宣揚正能量。

記者：區家歷

