【抗疫支援】新世界推捐贈配對平台　藝人郭富城、東奧銅牌得主蘇慧音等人齊撐

▲ （新世界提供）

第五波疫情嚴峻，基層對抗疫物資需求殷切下，新世界發展早前成立全港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，把34間非牟利機構的物資需求載列於平台，讓公眾可直接捐贈物資，或向合作伙伴仁濟醫院捐款代購物資予受惠機構，轉贈至有需要人士。獲各界名人支持，包括藝人郭富城及港大醫學院院長梁卓偉等

新世界於昨日（17日）宣佈首天，已率先向平台捐出20萬件抗疫物資，包括快速抗原檢測包、口罩等，同時獲香港各界名人熱烈響應，踴躍捐輸，界別橫跨醫護界、演藝界、體育界等。

當中梁卓偉向香港基督教服務處捐贈100部血含氧量機，指出不少輕症患者居家隔離，安老院舍亦是重災區，血含氧量機是重要抗疫物資，有助他們定時監測健康狀況，掌握自己的病情走向，但對基層而言，價格較昂貴，故決定捐贈。

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演藝界方面，郭富城透過他創立的「郭富城國際關愛慈善基金」，捐贈30,000件抗疫物資，包括口罩、快速抗原檢測包、消毒搓手液及平板電腦，予多間非牟利機構。他表示：「疫症無情，人間有情，希望極速集合各方能量，為基層社群舒憂解困，同心戰勝疫情。」

多位香港運動員亦參與「愛互送」捐贈，包括東京奧運乒乓球女團銅牌得主蘇慧音、羽毛球混雙代表謝影雪、「跳馬王子」石偉雄、「四眼Cue后」吳安儀、「神奇小子」蘇樺偉等。

前新聞主播方健儀除了在「愛互送」平台捐贈逾1,000件抗疫物資外，身體力行到她捐贈的銀杏館，一起派飯及派抗疫物資予基層。她坦言一個人力量好小，但結合眾人之力就是無限大。

「Share for Good 愛互送」感謝各界踴躍捐輸，希望首階段可為34間非牟利機構，籌募總共約500萬件物資。

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責任編輯：陳麗娜