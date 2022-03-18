【院舍爆疫】多10間院舍有人染疫　單日多206染疫者於公立醫院離世

▲ （譚以諾攝）

第五波疫情嚴峻，院舍成爆疫重災區，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增10間院舍出現確診個案，涉3間安老院舍及7間殘疾院舍，當中89名屬院友，餘下47名屬院舍員工；過去兩星期多328間院舍出現個案，包括101間殘疾，佔整體30%，以及227間安老院舍，共9000名院友2331名員工染疫。

另外，再多265宗染疫後死亡的個案，包括6宗由法醫呈報，涉及4女2男，年齡介乎57至92歲，其中3人為院舍院友，6人均有長期病患。

醫管局呈報的死亡個案則由259宗。醫管局指，過去24小時新增65名病人情況危殆，目前有115人情況嚴重，115名危殆病人於深切治療病房留醫。死亡個案方面，有206人染疫後於昨日離世，包括122男84女，年齡介乎25歲至106歲，當中有126人來自院舍，有124人無打針、49已打1針、31人已打2針、2人已打3針；當中有126人為65歲以上長者。

較年輕死者詳情：

25歲，患先天多囊腎病，有高血壓及腎功較差，3月12日到急症室求診時已有排尿多等情況，住院後情況一直較差，要留醫深切治療部，要插喉及曾心臟停頓，經搶救後情況不理想，到昨日離世，死者已於去年7月接種第二針復必泰。

46歲，居於老人院舍，腎病，要洗腎

50歲，有肺癌，已擴散至其他器官

51歲，癌病，已擴散至其他器官

52歲，有癌症，已擴散至其他器官

54歲，有高血，糖尿，曾多次中風

56歲，有癌症紀錄

58歲，有腦癱、糖尿、高血壓、不良於行

59歲，居於殘疾人士院舍，遺傳染色體，有腎病，高血壓、甲狀腺病

61歲，糖尿、有精神病紀錄

62歲病人，居於老人院，患有腎衰竭

此外，由於數據滯後，3月1日至3月16日期間，再有53名病人離世，包括30男23女，年齡介乎62至103歲。

第五波疫情累計5188宗死亡個案，包括2030女及3158男，年齡介乎11個月至112歲，其中58%為院舍院友，70%為80歲以上長者，整體死亡率0.5%。而80歲以上長者的死亡率為8.5%。

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記者：黃小冰