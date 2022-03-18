【全民造星IV】黃筠兒進軍樂壇做唱跳女歌手　MV全身濕透傾力演出

▲ 黃筠兒4月成為新一代跳唱歌手。

去年參加《全民造星IV》的黃筠兒（Chloe），憑造星主題曲「前傳」夏之次部曲MV被網民指為顏值擔當，其甜美樣子及唱跳實力為她帶來不少粉絲。

比賽過後，筠兒隨即投入新歌準備工作，密鑼緊鼓練歌排舞，狀態大勇，其經理人公司RT Management更正式宣布筠兒在4月進軍香港樂壇，成為新一代唱跳女歌手。

筠兒的新歌將於4月初發布，當中以輕快的節奏、旋律配合充滿正面能量的歌詞打造而成，創作班底分別有作曲的JNYBeatz、作詞的陳詠謙以及監製周鍚漢，舞蹈部份由星級排舞老師Sunny Wong編排。

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難忘拍攝MV地方

新歌MV的拍攝亦已完成，筠兒為MV走訪多個地點，包括屯赤隧道海濱、黃金海岸及室內Rollar場，在美麗的景色及場景佈置下拍攝跳唱場面，展現筠兒活力充沛的一面。

其中一幕，筠兒更需要在淋滿水的枱面上跳舞，驚險萬分，但為了MV效果，筠兒在寒冷的天氣下，不惜抵着全身濕透瞓身演出，絕無怯場。

提到拍攝MV的難忘地方，筠兒笑說：「MV分了兩天拍攝，第一天只有6度，加上下雨真的非常寒冷，我準備了很多暖包；而第二天則有25度，而且陽光猛烈，由於是外景，所以大家都有些曬傷，我自己都曬黑不少。」

另外，她又指在拍攝外景前數天導演跟她說準備了一架車，令她誤以為要駕車，於是找其爸爸幫她補鐘。在拍攝當天，她還非常緊張，但最終原來她根本不用駕駛，只是坐在車上拍攝而已，認真搞笑。

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感恩能夢想成真

對於終於能夠實現夢想出道成為歌手，筠兒心情指緊張興奮，同時十分感激公司給予她這個機會。

她說：「記得上年離開全民造星的舞台後，經歷了一段短暫的消沉時期，好多謝公司一直的陪伴及照顧，他們對我的信任是我最大的強心針，我覺得自己好幸運，可以加入這個好似家人的團隊，今年的生日願望是希望新歌能有好成績報答大家。」