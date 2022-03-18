【疫苗通行證】徐德義：康復者須手持染疫證明不便查核　正跟進情況會盡快推出方便的方法

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本港疫情嚴峻，今（18日）增X宗確診，食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中20,082傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會交代最新疫情情況。

被問到康復者如何取得豁免接種疫苗證明書，徐德義表示，染疫康復者因有打針效果，可以調節針數，明白為配合疫苗通行證市民要手持出院及染疫證明等資料較多，不方便場所掌管人查核，政府正在跟進情況，很快會推出方便場所掌管人查核及跟進的方法

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記者：黃小冰