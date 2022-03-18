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【抗疫支援】恒生銀行推青年就業計劃　為近年大學畢業生設立150個半年工作職位

社會 16:09 2022/03/18

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恒生銀行人力資源總監王依寧。（恒生銀行提供）

恒生銀行今日（18日） 宣布推出「抗疫同恒」青年就業計劃，為近年畢業的大學生設立150個為期半年的工作機會，計劃主要目的是為在疫情下遇到就業困難的青年人提供工作機會，對象為2020年至2022年畢業的大學生；讓他們體驗銀行的工作環境、接受培訓，裝備自己 以提升競爭力，同時亦能為青年人及其家庭帶來經濟支援 。

恒生表示，是次開設的工作機會專為大學畢業生而設，提供多元化的銀行業務崗位， 包括銀行前線營運、後勤工作以至資訊科技等，歡迎修讀任何學科的大學畢業生申請，表現優秀的員工將有機會在合約完結後獲繼續聘任。這項短期就業計劃的報名日期為3月21日至5月31日，預計首批獲取錄的員工將於6月中上班。

恒生銀行人力資源總監王依寧表示，受疫情影響，就業環境不明朗，恒生特設這批短期就業機會，為有志投身香港銀行業的年輕人日後在銀行業拓展事業打好根基，協助年輕人掌握適應社會發展及提升其專業技能和軟技能水平，以迎合職場需要。

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責任編輯：李榮忠

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