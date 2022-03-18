【第五波疫情】楊潤雄指3至11歲兒童接種疫苗趨緩　籲家長和學校為學童快打疫苗

▲ （陳永康攝）

教育局長楊潤雄今日（18日）表示，目前已接種第一針新冠疫苗的3至11歲兒童仍只有5成半人，近期接種亦有放緩跡象，呼籲家長和學校盡快行動。



楊潤雄在社交網站指，截至目前為止，教育局共為107 所中心學校配對「疫苗資助學校外展」服務的醫生，連同協作學校計算，受惠學校合共206所；另有120所學校通知教育局，他們已自行聯絡外展醫生安排到校接種疫苗，連同協作學校在內，受惠學校合共203所。

另外，政府亦於3月初新增流動疫苗接種站（四號站） ，以電動接種車形式運作，到校為學生提供外展服務。南元朗官立小學今日就連同基督教香港信義會宏信書院及鄰近幼稚園為學生安排有關外展服務， 共有約100人參加。

接種新冠疫苗刻不容緩，目前已接種第一針新冠疫苗的青少年（12-19歲）人數已達95%，但已接種第一針的兒童（3-11歲）仍只有五成半，並且近期接種的趨勢有放緩的跡象。呼籲家長和學校盡快行動，無論自行或以團體形式預約到疫苗接種中心，還是使用外展到校服務，只要讓學童快打疫苗，都可以立即加強保障他們的生命安全及身體健康，亦可為未來恢復面授課堂及其他校內活動締造有利的條件。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐