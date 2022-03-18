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【35+初選案】消息指35+初選案有人違反紀律被單獨囚禁　懲教署澄清：沒有涉案人員被處以隔離囚禁

社會 16:13 2022/03/18

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懲教署今日（18日）澄清，沒有「35+案」被告因違反監獄紀律而處以隔離囚禁的懲罰。（資料圖片）

近日流傳「35+初選」案件中有被告因違反監獄紀律而被單獨囚禁，懲教署今日（18日）澄清，沒有涉案被告因違反監獄紀律而處以隔離囚禁的懲罰。

目前，「35+」案有34名被告被還押在懲教院所。當中，有23人是單獨囚禁，其中有21人是主動向懲教署要求單獨囚禁以接受保護，懲教署遂按其意願安排他們單獨囚禁，他們隨時可要求取消保護，並恢復與其他在囚人士的交往；有2人則因感染新冠而需要暫時隔離。目前並沒有「35+」案被還押在懲教院所的被告，被懲教署根據《監獄規則》（第234A章）賦予的法定權力，因違反監獄紀律而處以隔離囚禁的懲罰，或為維持秩序、紀律等原因，而被命令中止與其他在囚人士交往。

懲教署指，一般不評論個別個案，但為避免別有用心的人就有關個案惡意炒作，意圖詆毀和抹黑懲教署以誤導市民，在不影響有關在囚人士私隱的前提下，特此作出澄清，以正視聽。署方會繼續以合法、合情和合理的原則處理所有在囚人士的關押安排。

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記者：黃穎津

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