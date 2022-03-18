【教師判囚】涉非禮14歲女生男教師判囚26個月　官斥被告所為幾近強姦

▲ 教師涉非禮14歲女生，今於區域法院被判監26個月。資料圖片

37歲已婚男教師涉於8年前要求女學生成為情婦後，趁妻子不在家時邀請女生到家中溫書，其間撫摸及親吻女生，又教導對方替自己手淫。涉案教師早前經審訊後被裁定兩項非禮罪成，今（18日）於區域法院被判監26個月。法官判刑時指，被告對事主所作的行為幾近強姦，利用其特權取得事主的愛戴，更用挑逗的語言，對尚未發育的小孩作露骨言詞，事件令事主原來平坦的人生變得荊棘滿途。

被告C.C.H.（37歲，中學教師），早前否認1項向16歲以下兒童作出猥褻行為，及1項非禮罪，指他於2013年11月29日，在其居所向未滿16歲的X作出猥褻行為，另於2015年3月某日，非禮15歲的X。

法官判刑時指，被告和事主X在案發的行為只差在未有發生性行為，但行為跡近性行為。X的年紀在法律上未能同意發生此等行為，故這幾近強姦。

法官續指，X案發時14歲，被告當時比X年長逾近1倍。被告同時是X的班主任及老師，被告對X及其家人來說，是有道德及可信賴的。

法官續指，惟被告利用其特權、地位取得X的愛戴，更用挑逗的語言，對尚未發育的小孩作露骨言詞，令本案更嚴重。雖然本案不涉及暴力，但從被告與X的年紀、關係，及社會地位看，可見有着軟性暴力。

法官指，事主對X有莫大傷害，從法庭為X索取的心理醫生報告中，X因被告行為而變得暴躁及失去自信。同時X亦患上躁鬱症，曾兩度入院，隨後X因負笈美國進修，但是因心理等問題而未能完成學業。法官指，事件令X原來平坦的人生變得荊棘滿途，遂就兩項控罪將被告判監26個月。

案情指，被告曾要求X作他情婦後邀請X到家中溫習，在房間內撫摸X胸部及要求X替他手淫。被告兩年後再於住所內用雙腳夾著X及吻其嘴和臉後，再於睡房撫摸X胸部及非禮其下體，最終X在2019年同學聚會上提及經過，始揭發事件。

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記者：梁錦麟