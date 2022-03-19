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【死亡個案】3名染疫長者不適入院後不治　87歲患者家中咳血後昏迷

社會 17:09 2022/03/19

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港新增16,597宗感染病例，第五波累計102萬人確診，再多243宗死亡個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，今日有3名男子快測陽性後，在家中不適送院後不治。

第一宗是瑪麗醫院87歲男病人，在家中咳血後昏迷不醒，救護員到場急救送院。3月13日曾到指定診所求醫，獲處方默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）5日藥，患者有支氣管擴張及肺癆，沒有接種疫苗。

另一名東區醫院96歲男病人，送達急症室已不治，早上6時07分證實死亡，個案須轉交死因庭處理，患者有長期病患。3月6日快測陽性，沒有打針。

另外，94歲男病人在家中昏迷不醒，救護人員到場已發現患者沒有呼吸脈博，送到律敦治醫院搶救後不治。患者在3月6日快測陽性，本身也有長期病患，包括柏金遜症以及腦退化，沒有接種疫苗紀錄。

劉家獻指多市民測試陽性後，可以向衞生署呈報，會因應社區生活的情況，發出SMS，登入網站可以填自己資料及輸入不適等問題，以提供不同的服務。

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記者：伍瑋瑋

食物及衞生局 傳染病 疫情 劉家獻 衞生防護中心

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