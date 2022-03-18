【Disney+】Marvel《月光騎士》首輪劇評獲激讚　主角伊薩克巡迴歐洲宣傳

▲ Marvel Studios最新原創劇集《月光騎士》（Moon Knight）即將上線，主角奧斯卡伊薩克（Óscar Isaac）聯同一眾演員及製作團隊馬不停蹄地宣傳。

Marvel Studios最新原創劇集《月光騎士》（Moon Knight）將於3月30日在Disney+正式上線。《月光騎士》主角奧斯卡伊薩克（Óscar Isaac）聯同一眾演員及製作團隊馬不停蹄地為新劇宣傳，深得觀眾愛戴。

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眾人在3月14日展開歐洲巡迴宣傳，先於德國柏林的博德博物館出席首映，翌日轉飛到西班牙馬德里參加活動。

在今天早上（香港時間）現身英國倫敦大英博物館的播映活動，努力為劇集造勢。

觀眾興奮歡呼

奧斯卡伊薩克於出席活動時大方分享︰「難以置信的是我們現在站在這裡預備觀看首映，因為這是MARVEL的又一鉅製！所有的拍攝好像只是昨天，我真的十分興奮！」

而當奧斯卡伊薩克現身台上分享拍攝感受，台下觀眾亦興奮歡呼，氣氛相當熱鬧，與一眾影迷打成一片，表現親民。

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首映贏口碑

在首映禮上，亦引起現場觀眾的熱烈反響，他們對這個史上第一位擁有雙重人格的超級英雄的故事雀躍不已，表示故事前瞻突破，精彩絕倫。

觀眾又讚賞數位演員——奧斯卡伊薩克、伊芬鶴基（Ethan Hawke）及梅卡拉美維（May Calamawy）的演技。

多重人格分裂

《月光騎士》是Marvel Studios的第6部電視劇作品，以1975年首次於Marvel宇宙登場的「月光騎士」為主角，拍成6集電視劇集作品，由奧斯卡伊薩克擔正演出。

故事描述夜夜失眠的禮品店店員史蒂芬，開始分不清夢境與現實，發現自己可能是美國海軍陸戰隊退役士兵馬克的分裂人格之一，更要接受馬克被埃及月亮之神施展神力死而復生後變成超級英雄月亮騎士的奇異經歷。

兩個人格必須合力於埃及諸神致命之戰當中求生，卻漸漸成為當中的關鍵人物。