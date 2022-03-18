【瀕危物種】海關機場檢獲疑受管制石首魚花膠　料市值約26萬元

▲ （新聞處提供）

海關今日（18日）表示，在香港國際機場檢獲約1.2公斤懷疑受管制石首魚花膠，估計市值約26萬元。



海關措，當日透過風險評估，本月3日檢查一件由墨西哥抵港並報稱載有禮物和衣服的空運快件。經檢查後，海關人員發現郵包內藏有該批懷疑受管制加利福尼亞灣石首魚花膠，並以衣服包裹着。



根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1千萬元及監禁10年。

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責任編輯：余思嵐