【鵲巢鳩佔】大肚家姐新屋裝修好仍住娘家　老公爸爸確診只嫌父播毒急送隔離營

▲ 有名孕婦帶老公回娘家住，老公及爸爸確診，只嫌父播毒急送入隔離營。

本港疫情嚴峻，確診數字每日以萬計，同住家人互相傳染的風險高，有網民大呻家姐懷孕期間跟姐夫搬來住，近日姐夫快測呈陽性，爸爸同樣確診，家姐卻只嫌父播毒，想急送爸爸往隔離營，卻任由染疫姐夫留家中。她鄙視家姐的做法，大呻「到底當屋企人係咩」。

懷孕家姐帶同老公回娘家

該名網民周二（15日）在「香港討論區」發帖，標題為「到底當屋企人係咩？」，她的家姐現時陀B，由於早前家中裝修，家姐帶同老公齊齊回娘家暫住，可是現時新家已裝修好卻懶死不走，藉口是大肚搬來搬去感到很麻煩。

父母任由大女兒留在家，身為妹妹的網民就百般遷就大肚家姐，疫情下，她跟家姐在家工作，基本上日日對足24小時，已經不太頂得順家姐的公主脾氣，只是忍氣吞聲，擔心懷孕家姐動胎氣，「驚佢有咩事又話係我搞到佢」。

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姐夫防疫意識低

父母為大肚女兒著想，疫情下，媽媽每兩日去買一次餸之外，其他時間都會留在家，而爸爸要外出工作，每日都會做快速，驚自己確診會傳染予家人，可是不能WFH的姐夫防疫意識卻很低，

爸爸返到屋企食飯，都會自己坐開食，其他時候都戴住口罩；相反姐夫打乞嚏又唔掩住口鼻，又唔肯用公筷。

妹妹指出爸爸早2日做快速沒事，但開始感到鼻子有些不舒服，就已經沒有回家睡，在開工車上睡，而姐夫昨日喉嚨痛，做快測呈陽性。妹妹很氣憤家姐抱怨爸爸，

點知個垃圾家姐就話肯定係爸爸傳染畀佢老公，搞到佢老公中招，又話叫爸爸要上報，希望入住隔離設施。

嫌父播毒急送隔離營

家姐一心只想爸爸盡快入住隔離設施，任由確診老公就留在家。事實上，爸爸自覺病了入住隔離設施休養較好，不用家人照顧，亦減少家人染疫的風險。家姐對染疫老公及爸爸的做法大不同，

佢想直接打去消防個度，想消防盡快安排人接走爸爸入隔離設施，家姐驚死爸爸留喺屋企樓下停車場都會傳染佢咁，但係自己老公日日瞓喺佢隔籬，唔打算送埋個老公入去。

更離譜的是，大肚家姐想妹妹及媽咪幫她照顧老公，「又係用佢大住個肚做藉口」，妹妹忍無可忍，想趕走家姐姐夫兩公婆。其實妹妹之前已發帖已大呻家姐難頂，詳情 ：【鵲巢鳩佔 家姐回娘家密謀媽咪幫手湊BB】

網民：父母縱壞她

網民斥責家姐持著懷孕就以為人人要遷就她，說她只是圖貪家人幫忙，視為工人，甚至想霸著娘家，分分鐘新屋用來放租。可是，父母有份一手縱壞她，很難改變，「你父母要縱佢咁有乜辦法呀」，另有網民建議不如「叫老豆搬去你家姐間屋隔離」。更多留言見下圖：

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責任編輯︰王明芳