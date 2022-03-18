【第五波疫情】律師會冀容許刑事案件遙距聆訊　平衡公共衞生及保障被告權利

▲ 陳澤銘（右二）表示，延期審訊對刑事案件被告影響較大。（網頁截圖）

第五波疫情，多個行業都受到影響，法庭聆訊也延期進行。香港律師會建議修例，容許刑事案件，可作遙距聆訊。

律師會會長陳澤銘表示，早已表示支持遙距聆訊，但對刑事案件實施遙距聆訊有擔心、擔憂，包括被告人的權利能否受充份保障、執行會否有困難等，認為上述問題不易解決，而早前與司法機構政務處會面，表達關注，也得悉會盡快推行修例，律師會將在過程保持溝通，確保會保護被告人的權益、公眾參與等問題，會被考慮。

他強調，公平審訊對法治十分重要，但在疫情期間，的確出現在聆訊過程受感染的情況。他續指，法律界重視「遲來的正義，不是正義（Justice delayed is justice denied）」，坦言延期審訊，特別對刑事案件的被告影響大，業界一路希望可以保障到被告的權利，所以需要作出合理平衡。

另外，陳澤銘表示，疫情下無人可獨善其心，律師會將運用專業知識，幫助市民共渡難關，包括有45分鐘免費初步法律諮詢專綫（8200 8002）。他又呼籲各界都能發揮所長幫忙。

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責任編輯：陳宛彤