雙料金像獎提名梁仲恆首演癌症健康教育短片　以打牌呼籲男女關注BRCA基因突變

打牌，總是一家人維繫感情的最佳活動！上家媽媽的「鬆章」，下家爸爸特意的「誅牌」，對家婆婆的刻意「出銃」，手上一副13張的牌子能否「碰」、「上」、「糊」並非單靠運氣，而是從家人手上的牌子組合而來。映照人生，每個人也從父母遺傳了不同基因，組合成獨一無二的自己，如同打牌時從各家接收各樣牌子，最後能否活出精彩的牌面，就要看自己的每一步會作如何布局。憑電影《媽媽的神奇小子》獲得兩項電影金像奬提名的演藝新星梁仲恆，首次擔綱演出癌症健康教育短片《碰上他與她》，透過與家人打牌的溫情故事，呼籲大眾關注BRCA基因突變，高風險人士盡早接受BRCA基因檢測，以了解健康管理或治療的選擇。



以「四筒」隱喻可具遺傳性並增加患上四種癌症風險的BRCA基因突變



癌症健康教育短片《碰上他與她》由英國阿斯利康藥廠支持製作，是整個BRCA基因*突變癌症健康教育活動的主題影片。劇情講述梁仲恆在片中飾演一名活潑小伙子，自小喜歡與婆婆及父母三代同堂一起打牌，及後卻發現遺傳了BRCA基因突變，令他非常愕然。不過他仍積極行動面對，貫徹「心態決定境界」的宗旨，繼續活出精彩人生。影片藉此帶出BRCA基因突變可具有遺傳性，亦會增加患上癌症的機會，不論男女均有機會受到影響[1]；另特以麻雀的「四筒」代表一家四口，隱喻 BRCA基因突變可以如牌子般，由上一代傳給下一代，增加患上乳癌、前列腺癌、卵巢癌及胰臟癌等4類癌症的機會[1]。

▲ 梁仲恆在《碰上他與她》中飾演一位遺傳了BRCA基因突變的兒子，面對患癌風險的增加，他相信「心態決定境界」，只要好好計劃，仍能擁有精彩人生。

設主題健康教育網站 醫生多角度解說BRCA基因突變



除了由梁仲恆主演的短片外，BRCA基因突變癌症健康教育活動還特設「碰上他與她」主題網站，邀請多位專科醫生全面解構BRCA基因突變與癌症的關係，包括臨床腫瘤科專科關永康醫生、內科腫瘤科專科陳冬青醫生、臨床腫瘤科專科蘇子謙醫生、臨床腫瘤科專科李慧敏醫生、臨床腫瘤科專科張寬耀醫生及臨床腫瘤科專科張天怡醫生。網站內容由淺入深，包括：



- 講解不論男女都有機會帶有BRCA基因突變。

- 卵巢癌、前列腺癌、胰臟癌及乳癌與BRCA基因突變的關係，與及相關的治療方案。

- BRCA基因檢測及遺傳諮詢輔導。

▲ 梁仲恆懂得打牌，在拍攝現場不禁「手癢」，並覺得為拍攝而特別製作的「四筒」吊飾甚有意思。吊飾代表會增加患上乳癌、前列腺癌、卵巢癌及胰臟癌四類癌症風險的BRCA基因突變[1]。

風險不限男女 籲大眾接受BRCA基因測試



梁仲恆小時候有一位親戚患有癌症，令他深深感受到癌症對患者及患者的家人都帶來不少衝擊，故此呼籲大眾關注BRCA基因突變：「透過這次拍攝工作，我才知道男士和女士都有機會碰上BRCA基因突變，並會增加癌症風險[1]。故此鼓勵高風險人士，即患有乳癌、前列腺癌、卵巢癌或胰臟癌；多個家人患有上述癌症；或家人帶有BRCA基因突變，接受BRCA基因檢測，及早應對[2]。」

▲ 梁仲恆自拍攝短片後，了解帶有BRCA基因突變會增加患癌機會，呼籲大眾對BRCA基因突變的關注，鼓勵高風險人士接受基因檢測，及早了解健康管理或治療的選擇。

「碰上他與她」健康教育網頁：https://bit.ly/3IqeB0L



*BRCA主要功能是負責修復細胞 DNA。當BRCA基因出現變異，會令細胞生長異常，增加惡性腫瘤或癌症出現的機會[1]。



參考資料：

[1]Yoshida K, Miki Y. Cancer Sci 2004;95:866-71.

[2]NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, and Pancreatic. Version 1.2022.



此欄目資料由英國阿斯利康藥廠提供。如有任何疑問請向你的醫生或藥劑師查詢。HK-6864 17/03/2022



（特約）