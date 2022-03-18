【保就業2022】立法會議員倡延長補貼期　促政府監管確保僱員真正受惠

▲ 政府推出新一輪保就業計劃。（譚以諾攝）

特首林鄭月娥宣布推出新一輪涉款約300億元的保就業計劃，多位議員表示歡迎，但希望延長補貼期至6個月，並進行監管，確保打工仔能真正受惠。

經民聯林健鋒歡迎政府當機立斷，推出改良版保就業計劃，但認為，最新失業率已回升至4.5%，經濟前景仍非常不明朗，促請政府將計劃延長至6個月，進一步提振社會信心。對於有行業被剔除，林健鋒建議政府，若有關行業有客觀數據證實受疫情打擊，應容許重新納入計劃，務求將計劃支持企業的原意，做到更公平、更準確、更到位。

工聯會鄧家彪則建議推行實名制申請，要求公司向政府提交受惠員工名單，政府可跟隨公司供強積金的名單作核實。他指出，上一輪保就業推行時，員工只知道公司收到資助的總金額，但無從得知實際用途或員工所得資助，易有「肥上瘦下」的情況發生。他促請政府增加計劃透明度，再配合清晰的投訴機制，若員工發現沒有收到應有的補助金可以作投訴。

勞聯林振昇和周小松則擔心，部分條件過緊，以致受影響工友未能受惠。例如，計劃規定，月薪高於3萬元以上僱員不能納入補貼，但餐飲業界部分師傅月薪高於3萬元，此規定一來減低企業留住中層或年資較高員工的意欲，二來這些員工部分是全家的經濟支柱，同樣受疫情影響，因此建議工資上限應稍為放寬。勞聯同時指出，若今次仍將款項發放予僱主，擔心會如以往情況引起勞資糾紛，指勞聯過去接獲不少飲食業工友投訴，指未能獲得政府的補貼或延遲收款等問題，期望政府採取措施，確保補貼金額能落到員工手中，以減少當中爭拗。

立法會議員楊永杰支持政府設受惠僱員工資上限，以及剔除大型企業如超市等，認為可集中資源支援真正有需要的中小微企及基層僱員，但他認為，3個月補貼期未能能有效協助企業資金周轉，建議延長補貼期，補貼金額亦不應低於上一輪，又建議政府規管補貼用法，確保打工仔真正受惠。

民建聯顏汶羽則希望政府清晰詳列剔除和受惠行業，同時密切注意計劃成效以及社會復蘇情況，考慮延期，他建議當局設立延期指標，例如當失業率依然未能重返3.9%，保就業計劃便自動啟動延期。

選委界議員黃元山認為，受惠行業應不一定只集中在受社交距離措施影響的行業，因不同行業運作互相緊扣，建議在剔除行業時要謹慎。黃元山又指出，紓困措施只能解燃眉之急，長遠而言，政府應設復常路線圖，訂明何時、如何做、和具體接種率目標，配以其他防疫措施，實現分階段動態清零，逐步放寬社交距離措施，儘早和內地以至國際通關。

紡織及製衣界陳祖恒相信，政府再推保就業計劃，可助工商界及中小企渡過疫情難關，同時保住員工飯碗，促政府儘快公布具體細節，落實計劃。

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記者：林曉君