【消費券1萬】八達通已退還或失效或遺失　須於下周五前更改登記紀錄領取首輪消費券

▲ （資料圖片）

消費券下月發放。八達通卡有限公司今日（18日）表示，用八達通領取首輪5,000元消費券，屆時可繼續沿用去年登記消費券計劃的八達通卡，透過八達通App、交通補貼領取站、 指定零售店和八達通服務站拍卡領取消費券。

八達通卡有限公司指，如市民去年已登記消費券的八達通卡已退回、遺失或失效，只須準備身份證號碼、新八達通卡號碼及登記參考編號，於2022年3月25日前透過政府消費券網站更改其登記紀錄，以另一張八達通卡領取新一輪消費券。如市民於以上限期後才更改登記紀錄，則可待政府收到相關申請而完成更改其登記紀錄後，於稍後時間領取其消費券。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐