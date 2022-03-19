第五波新冠疫情持續嚴峻，確診人數急增，本港確診死亡率亦同時飆升，按百分比已超越台灣、日本、新加坡，甚至英美等地，單計第五波已累計超過800人死亡，當中尤以接種率低的長者及長期病患者，患上危重症的風險最高。同時，醫院及隔離設施已進入飽和狀態，不幸染疫的市民多只能留守家中隔離，難以得到適當的醫療支援；即使能身處隔離設施，也因人手不足，出現危重症患者遇上不適暈倒、未能及時搶救最終不治的個案，故此年長人士更需及早準備，設法自救。

疫症治療 - 國家衞健委推薦安宮牛黃丸



家中自備應急良藥，萬一發生事故也能有所準備。中國國家衛健委自2020年1月起曾先後多次，推薦以安宮牛黃丸作為疫症診療方案推薦處方成分之一，能特別針對於危重型「內閉外脫証」患者，具體臨床表現為「呼吸困難、動輒氣喘或需要機械通氣，伴神昏，煩躁，汗出肢冷，舌質紫暗，苔厚膩或燥，脉浮大無根」。不說不知，原來安宮牛黃丸亦是著名臨床救急重病成藥，歷史悠久。它不單被收錄於<<中國藥典>>中，更被譽為「涼開三寶」之首，能有效應對危急重症。常備家中，危急之時及早應對，長者與家人也能倍感安心。



國家衛健委發佈疫症的診療方案(第九版)文件可於政府官網下載全文︰http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/15/content_5679257.htm

案例實證：及早服用・熱毒清解病情好轉



北京市新冠疫情防控工作新聞發佈會上，國家衛健委新冠救治專家組成員在新聞發佈會上表示有一名27歲的新冠重症女患者，服用安宮牛黃丸4 天後病情好轉，可撤除人工肺，身體逐步康復。專家其後接受《健康時報》訪問時表示，該病人情況危急，治療上中西醫緊密配合，安宮牛黃丸起到解毒、醒神、開竅及清熱的作用，很快就將患者身上的熱毒得以清解。

▲ 染疫後及早服用安宮牛黃丸，可更快清解體內熱毒。

救急專門用藥・十一味藥有保證



安宮牛黃丸藥方逾百年歷史，源於清朝名醫學家吳鞠通的古籍《溫病條辨》，能開通心竅，重鎮安神，專治高熱神昏症狀。坊間有很多名為安宮牛黃丸的產品，但依照<<中國藥典>>，安宮牛黃丸應由 11 種珍貴中藥材製成，唯市面上並非所有品牌均完全依照藥典製作，位元堂安宮牛黃丸則是少數嚴格遵守的品牌之一。

▲ 按照藥典指引用足11味珍貴中藥材製成，位元堂是少有嚴格遵守的製藥品牌。

位元堂採用貴價天然牛黃入藥



主要原因是當中不少成分珍稀難求，例如位元堂所選用的天然牛黃，每年產量極少，更是價比黃金，故中醫常道「千金易得，牛黃難求」，不少品牌轉而選用效用較次等的人工合成品，療效自然大打折扣。同時，位元堂安宮牛黃丸更是百分百香港製造，於符合PIC/S GMP標準的元朗自設藥廠製造，由原材料到出廠一共通過超過600項嚴格的產品安全檢測，如重金屬、農藥殘留、微生物檢測等，作為應急用藥，自己及家人健康自然更有保障。

▲ 天然牛黃功效更佳，治療效果自然更理想。

案例實證：染疫當日立即服用，表示減輕症狀



做文職不幸中招的羅女士，經由快速測試當日呈陽性結果，雖然無發燒，但她表示︰「喉嚨痛、講嘢沙聲，喉嚨有啲腫痛，吞嘢食時覺得喉嚨腫到頂住，仲開始鼻塞流鼻水，同肌肉酸痛。我發現自己陽性當日，食咗1粒位元堂安宮牛黃丸，第二日喉嚨好快消腫，好明顯喉嚨無咁痛，減輕咗症狀，個人精神咗，覺得身體好快回復番，呢粒藥真係幫到手。…我覺得位元堂安宮牛黃丸係藥典處方，疫症係屋企有咩事食1粒，個人又唔洗咁辛苦。」



以上用家分享純屬個人意見，與本公司立場無關。產品的適應症及使用方法，詳見說明書，或遵醫囑使用。



位元堂安宮牛黃丸

銷售點︰位元堂門店、位元堂網店、萬寧及屈臣氏指定分店、HKTV Mall

網址︰https://bit.ly/3JL0G6H

位元堂視象問診服務︰

歡迎致電位元堂門店安排預約，門店電話請見 http://www.wyt.com.hk/hk/store/hong-kong-network/

(特約)