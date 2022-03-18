【捐血救人】紅十字會血庫存量下降至低水平　呼籲市民盡快捐血

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香港紅十字會輸血服務中心發言人今日（18日）宣布，現時血庫存量已下降至低水平，中心呼籲市民盡快前來捐血，以確保病人有足夠血液作適切治療。

發言人指，受第五波疫情影響，市民減少外出，影響捐血意欲，血液收集量持續下跌。自3月以來，每天只能收集到200至300包血液，不足以應付全港醫院每日所需。

為應對疫情最新發展，中心更新了相關預防措施，曾確診人士或密切接觸者，視乎其病徵及康復狀況，在14天緩衝期後便可再次捐血。

中心鼓勵市民先預約，再捐血。預約可致電熱線2710 1333、網上預約或以手機應用程式HK Blood預約。

根據紅十字會的血庫存量統計，紅十字會昨日僅收集321包血液，較每日收集目標650包少，其中以A型血的存量最低。

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責任編輯：陳梓蔚