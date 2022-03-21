【逆境自強】確診3期鼻咽癌體重不足100磅 電療失味覺嗅覺無味廚師逆市開餐廳

▲ 郭偉君康復後逆市開餐廳，熱心助人。

味覺是人類五感中重要一環，50歲的郭偉君在10年前確診第3 期鼻咽癌，經歷半年治療後逐漸康復，但後遺症卻一一浮現：體重暴跌、聽覺僅剩7成，而對身為廚師的他來說，另一重擊莫過於幾乎完全喪失味覺及嗅覺。然而他並未怨天尤人，在逆市下再加開餐廳，積極投入公益活動，戰勝病魔後開展人生另一章。

跟許多人創業經歷一樣，郭偉君投身餐飲業的道路並不平坦。入行30多年，由低做起白手興家，03年在內地開設第一間餐廳，失敗後07年再在香港開首間日本餐廳，之後陸續於觀塘、大圍開辦韓式餐廳，而最新一間分店是在去年逆市下於樂富開業。

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眼前的郭偉君形體消瘦，只有不足100磅。他表示，都是10年前確診鼻咽癌，經過一輪電療、化療帶來的後遺症：「發病時40歲，都有130、140磅。病完後一直瘦下去，瘦到現在不足100磅。」

▲ 郭偉君發病時接近130、140磅。（受訪者提供）

目前他的聽覺僅剩7成，伴有耳鳴，並有甲狀腺低下的情形，體能很差，容易疲累。沒有口水令他吞嚥食物時更為困難，再加上全部牙齒因電療而嚴重移位，已拔除了4隻牙，8成食物吃不到，只能吃軟身食物。他解釋電療令後頸部肌肉失去張性，變得纖維化及繃緊：

吞嚥時原本要用喉嚨肌肉將食物推入食道，但當你肌肉繃緊後，食物是推不進去。而沒有口水包裹食物，食物是乾，等於「石頭撞石頭」，這些食物就會積聚在喉嚨中，人會很辛苦。

最無奈的是，他的狀況只會愈來愈差，不能改善，最多只能減慢惡化速度。

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更大的挑戰還在另一方面，郭偉君病癒後頭5、6年都沒有味覺：「人是靠味覺和嗅覺感受味道，偏偏這兩個感官我失去了，所以我吃東西時知道味道有異，但分辨不到是甚麼味道。」現時情況稍有改善，只是仍未能感受一點甜：

辣一定可以，因為辣味刺激。辣、苦、酸3個味道，苦都不是很明顯，只有辣和酸。

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喪失味覺嗅覺對他的健康影響不大，但從工作層面上影響一定是最大。他嘗試想辦法適應，一道菜式烹調出來，味覺上很細節地方他也不能評論。至於會否煮得太乾太濕、太濃太稀，以致顏色、賣相、煮法流程，憑著過往多年經驗技術，他尚能給予意見，但儘量不會去參與牽涉味道的事，學習相信別人。

要信人，你說可以就可以。做廚師許多時不信別人，信自己，像藝術家。廚師其實是藝術家，信自己感覺。現在就不相信自己的感覺，將這份感覺給予別人。信任別人也需要練習。

▲ 病癒後他失去味覺和嗅覺，讓他慢慢學習相信身邊人。（黃建輝攝）

康復後他也積極充實自己，在報讀企業管理課程中與同學發起一個活動，透過在社區籌辦學習扭計骰「扭出新視野」，致力推動傷健共融，更舉辦盲扭大會，盼創下世界紀錄。而他自己亦身體力行，曾親身教授店內一名25、26歲的聾啞員工學懂玩扭計骰，過程中他感受到店員很開心。

▲ 他與同學一起發起活動，透過扭計骰致力推動傷健共融。（林綺虹攝）

選擇在逆市下開餐廳，他坦言是考慮到未來，認為現時租金相對較易洽談。而另一方面，他也希望為業界人士製造更多就業機會：

飲食業人手非常短缺，我要留住人才，更需要開鋪讓人才有機會發展。我希望可以聘用殘疾人士，但許多殘疾人士不敢重返社會，他覺得許多人對他有歧視目光，寧願收起自己。是要他願意出來，我們才可以跟他有接觸。

現時他仍要定期覆診，最高峰時期要接受腫瘤科、鼻咽癌、言語治療、肝科、牙科、營養科共6項覆診。目前只剩下腫瘤科和肝科，一年需覆診一次。他坦言，這個疾病改變了他的性格：

情緒很重要，要笑多些、開心些，每個人其實身體裡都有癌細胞。而情緒是可以影響體內免疫系統。以前自己性格很暴躁，加上老婆生完第一胎產後抑鬱，自己工作壓力也大。現時變得豁達些，不要介意別人看自己的眼光，所有事情都要面對。

▲ 回首過去經歷，他希望能幫助到更多人。（黃建輝攝）

工作以外，他也是一名育有兩個女兒的好爸爸，著重家庭之外，他也希望能幫到更多人：

癌症帶給我許多東西，我雖然失去很多事情，但是我真的得到很多不同的東西。我懂得如何控制自己，如何令自己再去幫更多人。這是我仍活下去的一件很重要的事。

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記者：陳昊淋