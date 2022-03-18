【抗疫物資】內河碼頭每日處理4千貨櫃　料3個月內處理一萬套方艙醫院預製組件

▲ 內河碼頭每日處理4千貨櫃物資，料3個月內處理一萬套方艙醫院預製組件。（新地提供）

本港第五波疫情嚴峻，一度食品醫療物資短缺，自2月底開始援港物資陸續到港，當中海路物資經內河碼頭登陸，現時每日處理4,000個貨櫃，包括約三成為醫療用品、方艙醫院預製組件等抗疫物資。內河碼頭持有者新鴻基地產發展有限公司預計，3個月內會處理共一萬套預製組件。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（18日）到訪內河碼頭，了解碼頭的綜合運送能力。

「海上快線」水路運輸服務開通以來，香港內河碼頭積極作出配合，自上月底開始抽調人手，力求以最快速度處理運抵本港的抗疫以及日常物資。現時內河碼頭處理的物資較過往增加逾三成，每日處理4,000個貨櫃，當中約三成為種類繁多的抗疫物資，包括醫療物資、方艙醫院預製組件、個人防護裝備、快速抗原測試包、生活必需品等。內河碼頭會繼續因應需求，與航運公司商討增加運輸班次。

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（18日）到訪內河碼頭，了解碼頭的綜合運送能力。（新地提供）

除數以噸計的醫療及日常物資外，香港內河碼頭亦協助處理付運香港的方艙醫院預製組件，預計3個月內會處理共一萬套預製組件。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（18日）到訪內河碼頭，了解碼頭的綜合運送能力。



除了水陸運輸，香港內河碼頭亦做好準備配合閉環式陸路運輸，措施一旦落實，內河碼頭將會是貨物中轉接駁場之一，內地司機即使與外界零接觸，供港物資亦可直接運送到內河碼頭，再由內河碼頭分發到全港各地，加強物資供應的穩定性。



碼頭由新地與和記港口集團有限公司合資持有，新地感謝中央向香港提供源源不絕的各類物資，稱集團秉持「上下一心共同抗疫」的精神，協助香港抗疫，香港內河碼頭竭盡全力，知悉需要協助處理抗疫物資後，馬上作出安排，騰出約三萬呎地方處理相關貨物，並作緊急優先處理，協助各項物資供應到位，以助香港早日戰勝疫情。

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責任編輯：陳麗娜