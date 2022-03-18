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【反起跑線聯盟】ERROR梁業向練美娟還擊　肥仔珍藏大量娟姐性感照片

娛樂 17:50 2022/03/18

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肥仔同娟姐大放笑彈。

ViuTV新劇《反起跑線聯盟》將於下星期一（3月21日）播出，劇中演員周家怡、潘燦良、強尼、練美娟、肥仔、陳欣妍、林家熙（Locker）昨晚（3月17日）以視像會議進行分享會。

ERROR成員肥仔（梁業）與練美娟在劇中演兩夫妻，二人早前已經在片場大放笑彈，娟姐更投訴被肥仔「食豆腐」，認真好笑。

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【反起跑線聯盟】ERROR梁業與練美娟合演夫妻　娟姐投訴被肥仔「食豆腐」

肥仔私藏娟姐相片

向來搞笑的肥仔亦不輸蝕，在視像會議的背景貼上娟姐的泳衣照，介紹角色時更笑指劇中是老婆奴，結婚時太太像背景的泳照一樣索，但後來卻是另一回事，但因為生了小朋友被逼一起。娟姐則笑說：「你繼續亂噏。」肥仔笑說：「唔可以劇透嘛。」

不過原來肥仔私藏娟姐大量相片，期間不斷分享娟姐的照片，包括身材豐滿的泳衣、側身酥胸半露的性感相、畢業照等，令娟姐哭笑不得。

最終娟姐亦忍不住說：「你究竟收埋咗幾多張相。」肥仔笑說：「放心，有着衫嘅，Locker你唔好再望我老婆喇吓！」果然夠入戲。 

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家怡現時單身

另外，周家怡指與劇中兒子合作後母性大發，更表示已經準備好做媽媽。

家怡幽默地說：「如果能生個好像劇中的小朋友，一定會生BB，但可惜自己沒有男朋友。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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