【豪門靚媽】43歲吳佩慈息影8年疑陷財困　六年抱四身家逾58億未獲名份

▲ 吳佩慈為富商紀曉波先後誕下4名子女，惟至今未結婚。

台灣女星吳佩慈早年以「九頭身美少女」之名出道，並與徐懷鈺、李心潔和陳綺貞組成「少女標本」進軍香港樂壇，紅極一時。至2014年，吳佩慈決定息影，與身家逾百億的內地富商紀曉波先後誕下4名子女，惟至今未結婚。現年43歲的吳佩慈近日罕有貼出近照，凍齡外表令人驚艷。

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吳佩慈圈中好友眾多，每次懷孕舉行的Baby shower、生日會都有大班好友參加，今次她為了支持閨密小S發起的「九九乘數表」挑戰，專程自拍一段影片參加，連小S的新姐夫具俊曄也有拍片支持。

▲ 吳佩慈自拍影片支持小S發起的「九九乘數表」挑戰，雖然有濾鏡，但仍可見到她保養得宜。（IG圖片）

久未露面的吳佩慈以素顏和穿上白T恤上陣，可見她保養得宜，連小S也大讚︰「怎麼可以生了四個還那麼美又聰明！」

吳佩慈於2014年息影後長居香港，專心做內地富商紀曉波的背後女人，並先後為對方在港誕下2子2女，分別為8歲大女Hillary、6歲二仔Hans、4歲半三仔Hudson和2歲的細女Hailey。

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傳老公身家逾百億 近年陷財困

吳佩慈母憑子貴，有指身家百億的紀曉波對未婚妻十分闊綽，不時送贈名牌、珠寶，甚至樓宇，故有報道指吳佩慈的身家已逾58億元，已是一位豪門少奶。而紀曉波是香港融匯資本有限公司CEO，投資礦業、環保、房地產及博彩，有估算其身家逾100億元。

▲ 吳佩慈未公開過仔女的外貌。（IG圖片）

而準奶奶崔麗傑亦愛錫吳佩慈，2017年吳佩慈39歲生日之時，她送上約2,500萬的10.4卡鑽石戒指予吳佩慈作生日禮物，10.4卡數更是吳佩慈的生日，可見準奶奶的心思。

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不過，紀曉波近年接連傳出欠債風波，金額高達250億元台幣（約69億港元），他之前還因欠債541萬元人民幣（約665萬港元）被告上法庭，當時吳佩慈出面道歉︰「這麼小的事，今天居然還能變成新聞，佔用了公共資源，實在感到很抱歉。」

而吳佩慈於2016年以一筆過付款買入價值3.3億元、面積逾5,000平方呎的香港西半山豪宅，原本是送給準奶奶崔麗傑，但這棟豪宅於前年已是第3度被抵押籌錢，至今仍未贖回，故有傳紀曉波一家近年陷入財困。

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責任編輯︰王明芳