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【第五波疫情】財經事務及庫務局司機快測陽性　副局長陳浩濂快測呈陰性

社會 17:35 2022/03/18

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（資料圖片）

財經事務及庫務局今日（18日）表示，一名司機新冠病毒快速測試結果為陽性。

該名司機主要負責為財經事務及庫務局副局長陳浩濂擔任駕駛工作及其他與局方相關的駕駛工作，無須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為3月11日。

陳浩濂一個月前已開始自行駕車上班，2月16日後便沒有與該名司機接觸。陳浩濂上班前均有進行新冠病毒快速測試，今日亦有進行，全部結果為陰性。

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責任編輯：余思嵐

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