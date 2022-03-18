【抗疫支援】理大設立醫管局熱線支援中心　解答等候入住隔離設施患者查詢

▲ 理大的熱線支援中心初期設有10條熱線，每日營運14小時。（理大提供）

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，不少確診患者對等候入住隔離有很多疑問，醫管局早前成立支援熱線。其中香港理工大學護理學院設立熱線支援中心，協助醫管局接聽並解答患者查詢，每日營運14小時，現時每日接聽近600個查詢。

理大的熱線中心初期設有10條熱線，由接受過專業培訓的理大高年級護理學學生及教員接聽，為確診患者提供及時幫助，解答他們的一般醫療及家居感染控制等疑問，並轉介適切的後續支援服務。

食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）到理大的熱線中心視察，她說，很高興理大護理學院師生以專業所長服務市民，為抗疫工作貢獻力量，相信同學可以從支援抗疫的經驗，為他們日後的醫療專業發展打下更穩固的基礎。

醫院管理局等候入住隔離設施支援熱線電話為1836 115，每周7日、早上8時至晚上11時運作。

▲ 陳肇始今日到熱線中心視察。（理大提供）

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責任編輯：黃悅晴