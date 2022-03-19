【斷骨增高】豪花33萬接受斷骨手術 　日本醫生增高10cm變高富帥

▲ 豪花33萬接受斷骨手術 ，日本醫生增高10cm變高富帥。

不少人都渴望擁有理想的身高，日本一名醫生不滿自己167厘米的身高，不惜花500萬日圓（約33萬港元），遠赴亞美尼亞共和國接受斷骨手術，最終成功長高10厘米，搖身一變成為「高富帥」。

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根據日本《文春Online》報道，這位名為Gen的醫生，一直不滿意自己167厘米的身高，2018年5月，他前往亞美尼亞共和國，花了500萬日圓進行「骨骼延長手術」，手術利用骨骼再生的原理，先蓄意斷骨刺激新骨生長，再把柔軟的新生骨頭拉長，最終達到增高效果。

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Gen表示，日本國內也有類似手術，惟需要高達4倍的費用，且不在保險的承保範圍內，因此才決定前往亞美尼亞接受手術。他的大腿和小腿先後動了3次手術，術後在當地休養了5個月。

在首次手術後的翌日，Gen便要開始進行走路訓練，而第二次手術後，要等待18天才能夠走動，又需要長期在床上休養，結果導致體重足足下降了12公斤。進行手術後，Gen增高了10厘米，他本人對效果亦感到相當滿意。

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責任編輯：羅嘉欣