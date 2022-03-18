【重新開始】為兒子放棄事業回流加拿大 章志文擔心種族歧視選校著重校風

▲ 章志文充滿信心面對挑戰。

面對未知的前路難免令人懼怕，有人寧願留在Comfort Zone，有人會選擇迎難而上，現年43歲的章志文人到中年，毅然離開工作了22年的TVB，出走香港這個Comfort Zone，移居加拿大重頭開始，面對人生另一個挑戰，他坦言未知前路如何，但作為基督徒的他，靠著信仰會樂觀面對，就猶如他所說：「戰戰兢兢過去，充滿信心面對挑戰。」

章志文日前錄影最後一集《流行都市》，一班拍檔為他舉行驚喜歡送會，他感動到眼濕濕，在TVB工作22年、43歲的他，人生差不多有一半時間都在TVB渡過，工作穩定，兒子亦順利入讀香港的Band 1英中，但他為了兒子有更好的學習環境，毅然放棄事業，一家移居當地重新適應。

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擔心有種族歧視

章志文接受Topick記者訪問，透露自己已在當地置業，而兒子將會入讀住處附近的公立中學，由於兒子在港並非國際學校的學生，所以銜接當地課程前要先讀一個ESL（English as a Second Language）先修班，評估英文程度後才入學，而學費全免，因為一家早年已取得加籍，只需交書簿費，他說：「這是一個幾好的福利」。

問到會不會擔心兒子適應問題？章志文坦言兒子性格主動，又喜歡參加課外活動，當地教育著重課外活動，而且當地人生性主動，相信兒子好快就能夠適應，而且他和太太曾在當地生活了好長時間，他們會帶著仔仔適應新環境，唯一擔心是會有種族歧視問題：

唯一一樣就係驚有種族歧視，我諗唔係種族歧視啦，欺凌都會有，希望佢去到一間新學校、新環境，遇見都係一班好同學。

選校著重學習風氣

章志文為兒子選校會著重校風，因為他覺得有好的學習風氣能夠幫到小朋友讀書，受疫情影響，好多學生都上網課，他指出好多家長反映小朋友上網課時，老師都只會特定選一、兩個學生答問題，家長會有疑問「係咪只係教緊一、兩個學生？」其實是因為沒有學習氣氛，老師問來問去都是那兩個學生，而學生都欠缺主動答問題，他續說：

其實工作都一樣，氣氛好，士氣都會好啲！



不單兒子面對新環境挑戰，章志文也坦言自己已經脫節，雖然早年在加國讀書生活了10年，但面對前路茫茫，難免戰戰兢兢，不過作為基督徒的他，會將一切交託給神，會有信心面對一切挑戰，他透露希望做回老本行，到埗後會找回加拿大電視台及電台的舊同事了解，或者可能會向KOL之路進發：

自己喺香港電視圈22年，希望喺嗰邊都能夠用得著，能夠做番呢一行，如果冇都可以有新嘗試，或者呢家好多唔同網上平台帶貨或者做KOL，有新嘗試都是好事。唔擔心都呃你，始終太耐冇返去，好多都脫咗節，會戰戰兢兢過去，充滿信心面對挑戰，本身自己係基督徒，相信今次返去有神心意喺度，希望一切都安好。

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記者:陳麗薇