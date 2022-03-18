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【身體健康】何依婷入院做手術割腫瘤　休養一周康復進度良好

娛樂 18:15 2022/03/18

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秘密入院做手術割腫瘤，何依婷休養一周康復進度良好。

TVB小花何依婷（Regina）上周突然在社交平台自爆，剛入院接受腫瘤切割手術，出院在家休養超過一周的她今日再次現身社交平台，講述現時的身體情況。

Regina在上月底慶祝28歲生日時，許願希望身體健康，但在上星期卻突然在社交平台自爆，日前入院接受腫瘤切割手術，為免令大家擔心，所以事前沒有跟任何朋友透露，到出院了才特意到網上報平安。

【身體檢查】何依婷秘密入院做手術割腫瘤　停工留家休養：處理好自己情緒先

（instagram圖片）

【開心大綜藝】何依婷受罰見刑具驚到喊　陳嘉桓被淋冰水美好身段盡現

割良性腫瘤

今日（3月18日），Regina再次「上水」，貼出一張側面照並謂：「在家休息了一個多星期，Feel so much better now。謝謝大家的問候和祝福，我會照顧好自己，之後好好努力工作。」

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Regina上周接受TOPick電話訪問時透露，入院是為割除一顆數厘米大的良性腫瘤，出院後沒有太大不適感：「醫生都開咗止痛藥俾我，第一次做全身麻醉手術當然會緊張，所以事先都唔敢同朋友講，想處理好自己情緒先。」

她多次重提大家要定期接受身體檢查，是因為她早前心血來潮接受全身健康檢查時，才發現了腫瘤的存在：「以前幾年先做一次全身檢查，以後會做密啲。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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