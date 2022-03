【身體健康】何依婷入院做手術割腫瘤　休養一周康復進度良好

▲ 秘密入院做手術割腫瘤,何依婷休養一周康復進度良好。

TVB小花何依婷(Regina)上周突然在社交平台自爆,剛入院接受腫瘤切割手術,出院在家休養超過一周的她今日再次現身社交平台,講述現時的身體情況。

Regina在上月底慶祝28歲生日時,許願希望身體健康,但在上星期卻突然在社交平台自爆,日前入院接受腫瘤切割手術,為免令大家擔心,所以事前沒有跟任何朋友透露,到出院了才特意到網上報平安。

(instagram圖片)

割良性腫瘤

今日(3月18日),Regina再次「上水」,貼出一張側面照並謂:「在家休息了一個多星期,Feel so much better now。謝謝大家的問候和祝福,我會照顧好自己,之後好好努力工作。」

Regina上周接受TOPick電話訪問時透露,入院是為割除一顆數厘米大的良性腫瘤,出院後沒有太大不適感:「醫生都開咗止痛藥俾我,第一次做全身麻醉手術當然會緊張,所以事先都唔敢同朋友講,想處理好自己情緒先。」

她多次重提大家要定期接受身體檢查,是因為她早前心血來潮接受全身健康檢查時,才發現了腫瘤的存在:「以前幾年先做一次全身檢查,以後會做密啲。」

