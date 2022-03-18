【金宵大廈2】TVB變陣以《金宵大廈2》迎戰ViuTV　李施嬅IG：突然出街我反應不來

▲ 李施樺於IG宣傳劇集《金宵大廈2》。

今日有消息指TVB原本於《飛虎3壯志英雄》播畢後，本來安排由陳展鵬主演的《黯夜守護者》接捧。但TVB卻臨時變陣，改由李施嬅和陳山聰主演的《金宵大廈2》接捧播映，劇集將於4月4日推出，而《金宵大廈2》監製葉鎮輝接受媒體訪問亦未有否認此事。

《金宵大廈2》的女主角李施嬅今日（3月18日）於個人IG留言分享一段短片，片中她一邊彈琴，一邊跟胡說八道會數位姊妹胡杏兒、姚子羚、胡蓓蔚和胡定欣合唱劇集主題曲《今宵多珍重》。

她寫道：「套劇無端端話出街，都反應不來。重溫一下主題曲，入下#金宵大廈 個mood 先。話時話你哋4月4號得唔得閒啊？」

▲ 李施嬅兩年前憑演出《金宵大廈》而人氣急升。（取自instagram）

《金宵大廈》這劇集可說是李施樺近年的代表作，劇集於2019年播出時，被讚題材新鮮、故事吸引，亦令李施嬅人氣急升，更憑劇中角色奪得「最受歡迎電視女角色」獎項。

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將接演西片

另外，有傳李施嬅將會參演由英國電影公司製作的劇集《重慶大廈》，該劇齊集美日韓泰等不同國籍演員，而香港代表有Anson Lo 、張繼聰、李施嬅及陳瀅參演。

由於該劇以英語對白為主，李施嬅曾參演外國劇集和美國微電影，所以她參演完全沒有問題。