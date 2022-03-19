【快速測試】YouTuber拆解快速測試包原理 T綫顏色深淺代表病毒數量？

▲ 新冠病毒快速測試普及，YouTuber拆解箇中原理。

快速測試獲政府認可後迅速在市面普及，透過試條撩鼻或喉嚨後放進一管溶液內攪幾圈後，再將溶液滴到測試盒上，十多分鐘就可獲得測試結果。當中的運作原理究竟為何？日前YouTuber 劉華Lauwadee 上載影片，拆解快速測試盒中的奧秘。

最新影片：

撩鼻/喉嚨的作用

在快測說明書顯示，快速測試又稱定性分析，用作檢測SARS-CoV-2抗原，若已被感染就可在上呼吸道找到抗原；因此市民需要深入鼻腔或喉嚨取上呼吸道黏液樣本。

抗原VS抗體

劉在影片中為觀眾解釋抗原及抗體的關係，從而有助理解快測的運作原理。他比喻，抗原等於病毒上的一把鎖。抗體即等於打開抗原鎖的鎖匙；身體細胞則是製造抗體鎖匙的工匠。一種抗體只能打開與其對應的一種抗原鎖。當快測中的抗SARS-CoV-2抗體與SARS-CoV-2抗原發生反應，就會顯示確診的標識。

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拆解快測盒：內分為4部份

劉將快測盒輕鬆拆開，展示內分4層，分別有4種功用：

1. 滴落樣本的位置

2. Conjugation Pad 集合墊。其中又分2種納米黃金抗體：

抗SARS-CoV-2 單株抗體

抗SARS-CoV-2 多株抗體

3. Test Line，有納米黃金附著抗體A

4. Control Line，有納米黃金附著抗體C

注意：納米黃金，作為紅色線條顯示，方便觀測。

運作原理

測試套裝內所附的一管溶液又稱Buffer Solution（緩衝溶液），作用是維持樣本pH值平衡。

劉假設一種確診情況：

測試者將帶病毒的緩衝溶液滴在第一部分：樣本區

因毛細管作用，液體滲透到第二部分：集合墊。

此時，抗原會與墊上的抗體結合，集合墊上帶有納米黃金的抗體會到Control Line，與上面抗體C結合形成紅線，也會與Test Line上的抗體A結合。

因此，測試者的樣本一旦有SARS-CoV-2抗原時，T及C Line上的納米黃金就會聚集在對應的位置上，出現雙紅線。

若測試者的黏液樣本不帶相應病毒抗原，則T Line位置不會出現紅線。但是，若C Line位置無紅線，則代表檢測盒有問題。

T Line的顏色深淺代表病毒數量？

不少確診的快測例子會顯示雙線的同時，T Line位置的紅色很深，甚至不是紅色，而是黑色等不普遍的顏色，令市民深恐是代表體內病毒量極高。劉對此解釋，這是因納米黃金在不同大小情況下，會呈現不同顏色。非紅色代表納米黃金大小有變化，最好的方法是再測一次。而快測有否顯示雙紅線，都是僅用於檢測是否有確診，線條顯示顏色的深淺與病毒含量多少無關。

CT值的含義

亦有市民認為CT值應該越低越好。對此，劉也給出了解答。他解釋，CT值等於病毒含量，主要透過病毒核酸檢測（PCR）儀器量度。但因冠狀病毒體積小，是普通流感病毒的十分之一，只有約9-12納米，難以被PCR儀器檢測。

因此針對新冠病毒的檢測，需要採取反轉錄聚合酶連鎖反應(Real time polymerase chain reaction / Real-time PCR)，將病毒基因複製並放大數量以足夠可被觀測。所以，CT值即是基因被複製放大後達到可被觀測門檻的次數；數值越大，代表病毒基因濃度低，需要放大多次才可見，等於病毒含量越少。例如：

CT值25=被放大25次可被觀測

CT值10=被放大10次可被觀測

CT值30=基本不具傳染性

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責任編輯：羅嘉欣