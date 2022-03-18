【公民科】教育局公民科教材借搶購潮　教學生查政府網站勿急於轉發信息

▲ 本港上月流傳實施禁足令，市民陷入搶購物資恐慌。（資料圖片）

本港第5波疫情持續，上月流傳「禁足令」消息令超市、藥房現搶購物資潮。教育局最新發布公民與社會發展科教材，借坊間流傳內地貨物供應即將大減的短訊，教學生辨別疫情虛假資訊，指親友轉發的資訊內容未必真確，不應急於轉發，建議查找政府新聞處及衛生署衛生防護中心等官方網站求證。

教育局本月在公民科網上資源平台上載「分辨虛假資訊」自學資源，投影片提供一段通訊軟件模擬對話，指有人聲稱接獲在「XXX部門」工作的朋友「可靠消息」，籲接收者廣傳，並提及「現時疫情嚴重，寧可信其有！還有快去買日常用品，聽說內地貨物入口快要大幅減少了！」截圖中的接收者回應稱，立刻與家人去買日用品。

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教材指出，發出短訊人士僅指出是「朋友」消息，未有提供網頁連結等清楚資料來源，又指「寧可信其有」的態度無助尋求事實和真相，接收者也沒有就訊息加以提問或查詢，便相信、甚至廣傳。教材隨後附上2月28日政府新聞網報道及政府facebook專頁「添馬台」連結，指「真相」是特首曾呼籲市民不要誤信謠傳，產生不必要恐慌，並指任何人在網上散布謠言，引起公眾恐慌，如涉及刑事成分，執法當局一定會嚴正執法。

教材亦提醒學生要為個人言行負責，若轉發未經查證消息，負面後果或許不會立刻出現，但在人云亦云效應下，最終會導致部分人 士囤積貨物，致貨品供應量不足，令真正有需要的人士未能及時獲得資源。

教材呼籲學生收到任何資訊時，應仔細分析訊息所涉及內容，並嘗試逐項找出其不合情理之處，建議查找具權威和公信力，以及可靠網站，舉例如政府新聞處、衛生署衛生防護中心，加以引證。

教材又建議學生思考「誰是訊息製造者」，以及「是誰將訊息轉發給我？」並指轉發訊息的人可能是學生的家人、朋友、甚至是長輩，「他們可能是出自關心和愛護轉發相關資訊，但這不代表他們所提供的訊息必定正確。」建議學生明辨訊息內容真偽，並及時作出糾正，不應轉變存疑及錯誤資料。

教育局公民科教材建議回應短訊方法

朋友：（請廣傳！）朋友在xxx部門工作，收到可靠消息，xxxx！

我：謝謝!他是你朋友嗎?消息真的可靠嗎?政府公布了嗎？若果未經證實便傳開！

朋友：疫情嚴重，我什麼都信！

我：就是因為疫情嚴重，我們更需要理性地面對和討論。要多保重身體啊！

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責任編輯：馮琪雅