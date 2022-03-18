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【全民檢測】民研稱51%受訪者支持限制外出　46%反對入住隔離設施

政治 18:50 2022/03/18

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調查顯示，有51%的受訪者支持，在全民檢測期間限制非必要外出。（陳國峰攝）

政府早前稱擬進行全民強制檢測。香港民意研究所調查顯示，有51%受訪者支持，推行同時要限制非必要外出，另有46%反對入住隔離設施或醫院。

倘全民檢測期間限制外出，有33%受訪者稱，對家庭收入沒有影響，表示有影響的則有41%。

另外，調查有46%受訪者表明，反對將所有確診者送到隔離設施或醫院，而不是採取家居檢疫。受訪者亦擔心，會在全民檢測採期間，感染到新冠肺炎，多達56%受訪表示，有可能會因而受感染，只有16%稱不可能。

調查在本月11日至16日，在網上訪問6,324名香港市民。

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記者：陳宛彤

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