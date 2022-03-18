【本地遊】3月花期風鈴木+櫻花+木棉盛開　一文盡睇各區花蹤位置

▲ 不用跨區，家居附近總會找到櫻花、黃花風鈴木及木棉花的花蹤。

疫情下都不鼓勵大家周圍走，但有時候都需要落街到公園透透氣。春天繁花綻放，在自己區內，總有花盛開，那怕只是一棵，只要有角度有技術，也可以拍攝到漂亮的照片，在社交媒體呃like。近日櫻花、黃花風鈴木及木棉花，在不同區域都盛放，總有一「處」在左近。

▲ 將軍澳單車公園內一排黃花風鈴木開得燦爛，形成「花道」。（攝影：何小雲）

黃花風鈴木豈只有黃花

今期開花主角一定是黃花風鈴木，因為就好像便利店般，總有最少一棵開在左近，只是平常閒逛公園不察覺，到開了花，遠遠也能望到。就好像著名的深水埗南昌公園，就有三十多棵黃花風鈴木，有點像都市桃花源。但原來樂富公園也有一條小小的黃花「通道」，兩旁種了十多棵黃花風鈴木，走在其中，打卡一流。其他打卡處還有天水圍天柏路公園、屯門河畔公園、迪士尼樂園酒店區、將軍澳唐明街公園及寶康公園等等。

但風鈴木不是只有黃色，這巴西國花，還有白花風鈴木、洋紅風鈴木（紫紅色）、紫花風鈴木（粉紅色），在天水圍公園、荔枝角公園、粉嶺中心也可找到。筆者2月初農曆新年時到訪荔枝角公園，紫花風鈴木已零星綻放，但不像一般3月開得那麼燦爛。

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不同品種櫻花滿開

如果有留意櫻花情報的話，沙田碧濤花園附近那十多棵富士櫻已開得七七八八，荔枝角公園第三期新種的富士櫻亦於上月盛開。接力的是大埔海濱公園，位於大發街入口附近，就有約十多棵櫻花樹，當中包括富士櫻及墨染櫻。墨染櫻的名字大家可能比較陌生，它是大島櫻的變異品種，稱為墨染是因為枝幹在落葉期有如黑墨染過的深黑色。而墨染櫻花初開時，純白淡雅，但幾天後，慢慢轉成如水墨般暈染的粉紅色，因此又稱為「變色櫻」。

荃灣城門谷公園內新種的4棵吉野櫻亦已盛開，讓大家感受春日氣息。而等到頸都長，只見長葉不見花蹤的將軍澳單車公園櫻花樹，終於吉野櫻及鐘花櫻桃都盛開了，相信本周開得最燦爛，大家不要錯過！

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紅棉盛放天氣暖洋洋

歌都有得唱，紅棉盛放，就知道天氣暖洋洋，難怪近日氣溫急升，大家擁去海灘結果就容易犯禁了。紅棉樹又名木棉，每年2月至4月都會先開花，後長葉。因為木棉花可入藥，是五花茶的主要材料之一，因此近日又有人嘗試把新鮮掉下來的木棉花曬乾，當然唔好亂試啦！寧願學人砌成心形就更浪漫啦！而嘗花地點，以石崗軍營居首，其木棉夾道最為密集；但就比較遙遠，退而求其次，可以考慮大坑東遊樂場，鄰近花墟。

▲ 其實在自己所住居域，總有一兩棵木棉樹，就如圖中大埔廣福村的紅棉也在怒放。（圖片：Penny提供）

記者：何小雲

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