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【供港物資】運房局指正加快推進設立貨物集中接駁場　進一步穩定供港物資經陸路運送

社會 19:53 2022/03/18

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運房局指，正與內地加快推進在香港機場貨運設施、葵青貨櫃碼頭及屯門內河碼頭，設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁場的安排。（資料圖片）

本港新冠疫情嚴峻，早前曾因大批跨境貨車司機染疫，導致內地供港物資運輸大受影響。港府之後與廣東省和深圳市人民政府合作，投入水路及鐵路運輸服務。由運輸及房屋局牽頭的內地供港物資供應工作小組表示，

運房局指，為進一步穩定陸路運輸的供港物資供應，正與內地加快推進在香港機場貨運設施、葵青貨櫃碼頭及屯門內河碼頭，設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁場的安排。另外，運房局發言人說，正籌劃下星期內，在元朗新田錦壆路用地，進行接力接駁試運。

另外，為減低疫情外溢的風險，運輸署本在各陸路口岸，安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，有關安排將會由3月20日開始，陸續以快速核酸檢測取代快速抗原測試。

運房局發言人說，由内地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已全面開通，亦不斷提升運力。目前兩地設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從深圳媽灣港碼頭到香港内河碼頭。連同廣東其他城市的水路運輸路線，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。

根據內地當局的資料，截至昨日（17日）深圳市運輸跨境物資約2,440個標箱、約20,190噸貨物，其中生鮮食品類約240噸，非生鮮類約19,950噸。深圳市3個港口自2月18日至昨日，總共運輸跨境物資約222,150噸貨物。至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主，昨日單日有48噸物資運抵香港。

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責任編輯：黃悅晴

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