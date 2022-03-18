【私院服務】聖德肋撒醫院要求探訪者須即日快測陰性　不接受相片證明

▲ 聖德肋撒醫院要求探病或求診人士須提供快試陰性結果，取藥人士則例外。（資料圖片）

第五波疫情持續，聖德肋撒醫院表示，因應疫情在社區嚴重爆發，醫院3月16日起，所有訪客必須提供當日的新冠肺炎快速抗原測試陰性結果，快速抗原測試上須寫上日期，不接受相片或截圖。

聖德肋撒醫院表示，訪客包括住院探病者、門診求診者或接受一切治療或檢查，例如包括:小手術、抽血、X-Ray或掃描服務，而遞交深喉唾液樣本或取藥人士則例外。

聖德肋撒醫院早前表示，正提供提供100張成人病床及50張兒童病床，同時亦已預留額外100張成人病床侯命；換言之，合共有250張病床，接收公營醫院之非新冠病人。

院方稱，自3月2日起已接收超過60名正在公院等待緊急手術的病人；有關病人獲李嘉誠基金會支持，同時院方亦會為每位病人提供額外減費，讓病人得到更全面的支援。

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責任編輯：李榮忠