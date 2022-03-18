【火化服務】火葬場在清明節加推火葬服務　提醒市民注意交通運輸等安排

▲ 食環署預計未來兩日再有約500副棺木送到。（政府新聞處圖片）

食環署（18日）表示，經特區政府與內地相關單位協調供港棺木的跨境貨車車次配額及海運安排後，今日再有約330副棺木經水路及陸路抵港，有助補充棺木的供應。此外，考慮到市民對火化服務有迫切需求，食環署轄下所有火葬場會於清明節（5日）當日繼續提供火葬服務。

署方指兩地疫情影響，香港的棺木供應商近日在跨境提取供港棺木時一度出現困難。經食物及衞生局和食環署協調後，連同今日運抵的棺木在內，過去五5天共有逾1,200副棺木由陸路和水路順利運抵香港，預計未來兩日再有約500副棺木送到。

另外，由於清明節當日到墳場和靈灰安置所拜祭的市民特別多，食環署轄下的火葬場通常會在清明節當日停工一天，以免加重交通壓力。今年考慮到市民對火化服務有迫切需求，食環署決定所有火葬場在清明節將繼續運作。

署方提醒市民在清明節使用火化服務時，留意當日於各火葬場一帶實施的特別交通措施。除靈車、送殯行列車輛及特許車輛外，其他車輛於特別交通及運輸安排實施期間，均不准駛入食環署轄下的火葬場。有關各火葬場一帶的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁。

食環署早前已將每日可供預約的火化時段，由平日的130至140節大幅增加至260至300節，目前火化時段仍有充足餘額供預訂。有見及近日預訂食環署轄下火葬場服務的申請上升，食環署亦已相應加派人手，務求當天申請的所有預訂火化服務均可在同一個工作天完成處理。

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責任編輯：伍瑋瑋