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【疫苗接種】今日有7.2萬名市民接種疫苗　本港有615萬人已打針

社會 20:25 2022/03/18

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（譚以諾攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（18日）單日再多72,154接種新冠疫苗，當中有7,488人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾29.8萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口56.6%。

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,442萬劑，累計逾615.6萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口91.4%；另累計550.1萬人已打次針，佔81.7%；另有約242.9萬人已接種第三劑疫苗。

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責任編輯：李榮忠

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