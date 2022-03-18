【港大鎮山之寶】年逾90歲楊紫芝每周5天教研工作　分享長壽及行醫之道

年餘90歲、有香港大學「鎮山之寶」之稱的港大醫學院內科學系榮休教授楊紫芝，獲港鐵前主席馬時亨邀請受訪，分享自己縱橫醫學及教育界的宗旨。她談及當年醫生在資源缺乏下，如何拯救病人、一直從事醫學研究的動力，並寄予香港人以「真誠」的心做人，望年輕人能夠走出象牙塔，關心社會等。

楊紫芝是港大醫學院首位女院長，亦是港大首位女副校長。她於1953年以醫學院內科學系第1名成績畢業，畢業後便一直留在港大與瑪麗醫院工作。視麥花臣教授為榜樣及恩師的她，雖年過90，仍堅持一周5日穿梭港大醫學院與瑪麗醫院，進行醫學研究及培育學生，更笑說：

以前跟麥花臣教授要返6日半（工），宜家工作量少咗好多，夜晚可以睇下電視！

她生於戰爭時代，1941年只有10歲便經歷日軍侵港，戰爭令她䧟入停課邊緣，只讀3年初中課程便要升大學，文學、科學知識基礎甚少，唯一數學根底不俗。她兒時夢想成為科學家、政治家，望能造福社會，改變世界，但當時是醫科3年級生的二哥於戰爭中遇上車禍離世，楊紫芝希望能夠完成其遺志，毅然選擇醫科，從此展開與港大緣份。

▲ 楊紫芝（左）是港大醫學院首位女院長，更是港大首位女副校長，年逾90仍有參與教研工作。

在港大工作數十年，其間曾出任港大副校長，她坦言行政工作最難處理，要考量的問題太多，要懂得如何避重就輕，反而醫學研究工作是她的最愛，眼看當年一些流行病還未有藥物治療的病人，令她更想專注研究工作，造福社會，從中獲得最大成功感。

她回想當年大哥患病，希望自己能夠接手私營診所事業，然而父親告訴她不要為家庭經濟而放棄自己想做的事，她才驚覺自己想繼續從事研究工作，至此便留在港大至今。

楊紫芝表示，自己永遠提醒學生要尋找自己的興趣，更表示醫學日新月異，不斷學習是作為一位仁醫一輩子都要做的事，要無忘初衷之餘，目光亦要夠闊，要關注社會大小事。

被問到長壽之道，楊紫芝笑言基因很重要，然而更重要的是正面的心態，「Try your best everyday」。她說，應該要活在當下，盡自己能力做好每件事，過好每一日。

她又認為大學並不是象牙塔，學生們應該要走入人群，了解社會。最後她把「真誠」二字贈予香港人，她認為誠懇很重要，希望大家對人對自己都要真誠。

▲ 楊紫芝（左）最近接受馬時亨邀請受訪，分享自己縱橫醫學及教育界的宗旨。

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責任編輯：馮琪雅