【調亂身分】博愛醫院調亂染疫長者身分　一人錯誤入老人院被揭發非院友　

博愛醫院今日（18日）公布一宗調換病人身分本院兩名分別81歲及103歲的女病人，3月13日上午由救護車送往博愛醫院急症室求診，先後獲安排入住同一負壓病房接受隔離治療。兩人早前已確診，留醫期間情況穩定，其中一人錯誤入老人院，被院舍職員揭發非院友。

院方指出，事件中一名81歲女病人，昨日經醫生評估後安排出院返回安老院舍。院舍職員接收病人時發現有關病人並非該院舍的院友。而在差不多同一時間，103歲女病人獲安排轉送至天水圍醫院繼續接受治療。病人送抵醫院後，家屬獲安排視像探視，但家屬在探視時亦發現病人身分錯誤。

兩名病人其後獲安排返回博愛醫院留醫，兩人目前情況穩定。院方就事件展開調查，初步懷疑病人被戴上錯誤手帶，導致身分調換。醫生經檢查後確定，兩名病人留院期間的治療程序按照臨床情況決定，事件對病人的治療及身體狀況沒有影響。

院方稱十分關注事件，已聯絡兩名病人的家屬致歉和解釋情況，並安排更新資料，同時提醒職員務必謹慎核對病人資料。博愛醫院會詳細調查事件經過，事件已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報。

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記者：伍瑋瑋