  • 25°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 21:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【調亂身分】博愛醫院調亂染疫長者身分　一人錯誤入老人院被揭發非院友　

社會 21:04 2022/03/18

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

博愛醫院今日（18日）公布一宗調換病人身分本院兩名分別81歲及103歲的女病人，3月13日上午由救護車送往博愛醫院急症室求診，先後獲安排入住同一負壓病房接受隔離治療。兩人早前已確診，留醫期間情況穩定，其中一人錯誤入老人院，被院舍職員揭發非院友。

院方指出，事件中一名81歲女病人，昨日經醫生評估後安排出院返回安老院舍。院舍職員接收病人時發現有關病人並非該院舍的院友。而在差不多同一時間，103歲女病人獲安排轉送至天水圍醫院繼續接受治療。病人送抵醫院後，家屬獲安排視像探視，但家屬在探視時亦發現病人身分錯誤。

兩名病人其後獲安排返回博愛醫院留醫，兩人目前情況穩定。院方就事件展開調查，初步懷疑病人被戴上錯誤手帶，導致身分調換。醫生經檢查後確定，兩名病人留院期間的治療程序按照臨床情況決定，事件對病人的治療及身體狀況沒有影響。

院方稱十分關注事件，已聯絡兩名病人的家屬致歉和解釋情況，並安排更新資料，同時提醒職員務必謹慎核對病人資料。博愛醫院會詳細調查事件經過，事件已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報。

最新熱門影片：

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：伍瑋瑋

相關文章

【臨時失業援助】全職兼職及自僱人士一律獲1萬元 不限制行業【不斷更新】
今日 13:55
【臨時失業援助】全職兼職及自僱人士一律獲1萬元 不限制行業【不斷更新】
【失業援助】下周三起可經網上申請冀3周內可發放資助　申請人士需提交失業證明【附申請連結】
今日 14:25
【失業援助】下周三起可經網上申請冀3周內可發放資助　申請人士需提交失業證明【附申請連結】
【感染後遺症】康復後持續咳嗽或快測再陽性　袁國勇拆解原因
今日 13:37
【感染後遺症】康復後持續咳嗽或快測再陽性　袁國勇拆解原因

你可能感興趣

【臨時失業援助】全職兼職及自僱人士一律獲1萬元 不限制行業【不斷更新】
今日 13:55
【臨時失業援助】全職兼職及自僱人士一律獲1萬元 不限制行業【不斷更新】
【失業援助】下周三起可經網上申請冀3周內可發放資助　申請人士需提交失業證明【附申請連結】
今日 14:25
【失業援助】下周三起可經網上申請冀3周內可發放資助　申請人士需提交失業證明【附申請連結】
【感染後遺症】康復後持續咳嗽或快測再陽性　袁國勇拆解原因
今日 13:37
【感染後遺症】康復後持續咳嗽或快測再陽性　袁國勇拆解原因
治療 天水圍醫院 博愛醫院 私家醫院 院舍 香港經濟日報

最高瀏覽

【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
14:03 2022/03/17
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
【星二代】徐菁遙長女跟黃浩十足餅印　Suki豪宅開派對為女兒慶祝12歲生日
16:47 2022/03/17
【星二代】徐菁遙長女跟黃浩十足餅印　Suki豪宅開派對為女兒慶祝12歲生日
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　
12:46 2022/03/17
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　