【第五波疫情】林鄭月娥：更廣泛地派發快測包、中成藥等物資　料月內啟動工作【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥繼續主持例行抗疫記者會。

本港第五波疫情逾百萬港人感染，疫情持續，行政長官林鄭月娥聯同其他官員，今早出席例行抗疫記者會，交代最新疫情。政府擬廣泛派發物資包 料本月內進行有關工作詳情即看：【下一頁】

【11:59】

特首林鄭月娥表示，亞博館因應各部門協作需要分開不同設施，包括社會福利署正使用部分設施作院舍隔離之用。

她又表示，雖然她離任期完結只有3個月，但目前仍「很有抗疫的精神」，又強調政府對前線人員非常關愛。

【11:50】

對於目前是否如部分專家所言，已達至群體免疫？食物及衞生局局長陳肇始表示，要視乎本港的感疫情況及接種率，需要更多科學數據才可作出評論。

【11:48】

特首林鄭月娥表示，目前有30間酒店參與社區隔離中心計劃。

林鄭月娥又澄清，她早前並非指「非常重視香港的國際金融中心地位」，而是「非常重視香港的國際地位」，透露她每個月都會發表抗疫報告。對於上月28日的報告後，多個商會都反映相似意見，故她之後向有關商會發信提供更多資訊，強調商會對政府的回應反應正面。

【11:38】

對於本港和內地醫護的分工引起爭議，食物及衞生局局長陳肇始解釋，內地醫護和本港醫護需要時間協作，例如內地醫護需要熟習相機系列等。

【11:35】

被問到髮型屋員工為何不能申請失業支援時，特首林鄭月娥表示，髮型屋早前僅被停業28日，失業支援有至少30日失業的要求，故髮型屋的員工未必合適申請，但強調髮型屋可申請「保就業」計劃。

林鄭月娥又形容，透過一個「無分彼此」的組織——全港社區抗疫連線，在社區協助派發物資。她表示，未來全港派發物資亦社區的力量協助，透露早前已與130名有關人士，包括連線、非政府機構和宗教團體等聯絡，望月內可啟動有關工作，相關物資包括快速檢測劑、中成藥和醫療資訊等。

【11:27】

特首林鄭月娥表示，早前派發物資包的滯後情況已有改善，過去10多日平均派發80%物資包，過去5日更加能夠派發103%，形容「有少少追返以前啲滯後」，當局未來會再檢視如何未精簡程序。

被問到有5間隔離中心使用率低，林鄭月娥提到有800多個單位，使用率僅2%至3%，部分未來將會轉型。

公務員事務局局長聶德權則指，公務員團隊中至今99%已打1針，96%人已打2針，強調當局已要求公務員在本月底須打2針。

【11:18】

公務員事務局局長聶德權透露，第5波疫情至今逾70%公務員投入抗疫工作，共動員14萬名政府僱員對抗疫情，包括紀律部隊職系和其他職系，處理隔離檢疫、圍封強檢、污水檢測等服務，例如自年初至今在各區展開245次圍封。他感謝同事投身投疫，會虛心接受坊間的意見，但強調應同心抗疫。

負責疫苗接種工作的聶德權又強調，未來要加強「一老一幼」的接種率，目前至達成階段情目標，已為逾千間院舍院友接種最少一劑疫苗，當中有42000名院友獲外展隊或到診醫生接種。

聶德權表示，約55%院舍員工已打最少一針，當中安老院舍平均為52%，殘疾人士院舍平均為64%，但有40%因早前染疫而暫時未能接種，亦有約10%因個人或家人反對而不接種。他預告，4月15日前為逾千間院舍院友打第二劑疫苗。

【11:00】

行政長官林鄭月娥表示，今日是自3月9日起，第10次舉行例行抗疫記者會，形容過去已涵蓋多方面抗疫事宜，強調她表示大量抗疫工作背後是公務員團隊，10多萬公務員挺住受感染以及各方的批評，以支援抗疫的工作，對於坊間善意批評是虛心接受，不斷改善抗疫防疫措施，但是別有用心的失實指控，團隊一定會作出反駁。

林鄭月娥表示，截至3月14日，有約32500名公務員染疫，佔全體人手17%，但當中逾70%已復工。她又提到，醫管局亦有約20%員工中招，當中50%人已復工。至於其他公共服務機構，林鄭月娥表示，港鐵亦有20%員工確診，當中約80%已復工。

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記者：胡偉明