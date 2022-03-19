【第五波疫情】逾千間院舍院友已打至少一劑疫苗　一成院友因家人反對未打針【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥繼續主持例行抗疫記者會。

本港第五波疫情逾百萬港人感染，疫情持續，行政長官林鄭月娥聯同其他官員，今早出席例行抗疫記者會，交代最新疫情。

另外，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅出席電台節目後表示，現時第五波疫情疫情已過頂峰，每日約有2萬人確診，他相信情況會維持一段時間。詳情即看：【下一頁】

【11:18】

公務員事務局局長聶德權透露，第5波疫情至今逾70%公務員投入抗疫工作，共動員14萬名政府僱員對抗疫情，包括紀律部隊職系和其他職系，處理隔離檢疫、圍封強檢、污水檢測等服務，例如自年初至今在各區展開245次圍封。他感謝同事投身投疫，會虛心接受坊間的意見，但強調應同心確診。

負責疫苗接種工作的聶德權又強調，未來要加強「一老一幼」的接種率，目前至達成階段情目標，已為逾千間院舍院友接種最少一劑疫苗，當中有42000名院友獲外展隊或到診醫生接種。

聶德權表示，約55%院舍員工已打最少一針，當中安老院舍平均為52%，殘疾人士院舍平均為64%，但有40%因早前染疫而暫時未能接種，亦有約10%因個人或家人反對而不接種。他預告，4月15日前為逾千間院舍院友打第二劑疫苗。

【11:00】

行政長官林鄭月娥表示，今日是自3月9日起，第10次舉行例行抗疫記者會，形容過去已涵蓋多方面抗疫事宜，強調她表示大量抗疫工作背後是公務員團隊，10多萬公務員挺住受感染以及各方的批評，以支援抗疫的工作，對於坊間善意批評是虛心接受，不斷改善抗疫防疫措施，但是別有用心的失實指控，團隊一定會作出反駁。

林鄭月娥表示，截至3月14日，有約32500名公務員染疫，佔全體人手17%，但當中逾70%已復工。她又提到，醫管局亦有約20%員工中招，當中50%人已復工。至於其他公共服務機構，林鄭月娥表示，港鐵亦有20%員工確診，當中約80%已復工。

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記者：胡偉明