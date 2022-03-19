【全民派物資包】政府擬全民派快測、中成藥等物資包　料本月內進行有關工作

▲ 政府擬全民派物資包，料月內啟動工作。

現時檢測呈陽性，且可家居隔離的患者，政府會為確診者和其家人派發抗疫包。林鄭月娥指，由於高峰期曾需於1晚派發10萬個抗疫包，數量過多所以出現滯後，有部份疫者在完成隔離後仍收不到抗疫包。

林鄭月娥強調，現時情況已有改善，在過去5日，政府已處理約103%的派發工作，即完成新增派發工作外，亦正「追滯後」。她指有信心可以妥善處理派發抗疫目標包的工作。

被問及會否全民派發物資包？林鄭月娥回應指，政府派了很多防疫及抗疫物資包，3月初至今已派逾數十萬包，民政事務總署亦在多地區派快速抗原測試，亦將中央援港醫療物資在不同地區派發，包括數十萬盒中成藥，當中交予醫管局中醫門診派發。

她認為是時候更廣泛以及有系統的派發，因為以上各式各樣的派發，計劃中，派發是醫療物資集中在快測包以及口罩、中成藥及醫療資訊等。

由於需要調動大量人手，林鄭月娥稱，正動員地區及社會組織力量，包括全港社區抗疫連線、非政府機構和宗教團體等，料本月內能夠派發物資包，包括快速檢測劑、中成藥和醫療資訊等。

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