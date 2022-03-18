【提防受騙】27歲男子紅磡街頭搭訕2女子　空頭支票騙走現金及買電話值逾6萬元

▲ 警方檢獲涉案的空頭支票。（警方提供）

一名27歲男子疑在紅磡街頭向女子搭訕，藉詞用「空頭支票」騙取2名女子逾6萬元，事主發現空頭支票無法兌現而報警。警方昨午拘該名男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，案件交由九龍城警區刑事調查隊第五隊繼續跟進。

警方指，九龍城警區於上周一(7日)至上周四(10日)分別接獲2名女子報案，指早前在紅磡街頭被一名陌生男子搭訕，以不同借口如遺失電話及銀包向事主要求提供協助。在得到受害人信任後，男子以空頭支票騙取受害人現金，疑犯更藉詞騙取其中一名受害人以信用卡購買高價全新電話。事後受害人發現空頭支票無法兌現從而得知受騙，隨即報案。2名事主共被騙去約6萬多元的財物。

鑑於有2名受害者於短時間內接連被騙，警方高度重視案件並隨即展開深入調查，九龍城警區情報組的探員成功鎖定一名27歲姓李本地男子，涉嫌與上述兩宗案件有關，並於昨日（17日）下午在秀茂坪區內拘捕該名疑犯，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，亦在該名男子家中檢獲涉案的空頭支票。

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責任編輯：蘇文軒