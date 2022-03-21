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【疫苗通行證】消息：擬擴大適用範圍至公院及診所　到訪者及病人須已打針

社會 12:51 2022/03/21

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（譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（21日）繼續主持每日記者會，公布一系列措施，包括4月21日起逐步放寬大部分社交距離措施、料復活節假期後恢復面授課等。詳情即看：【下一頁】

消息指，疫苗通行證第三階段提早5月31日實施，限期前須完成3針疫苗。（詳情即看:【下一頁】)。消息指，政府正考慮擴大疫苗通行證適用範圍，要求所有到公立醫院及診所覆診或接受其他服務的病人及訪客必須已接種疫苗，緊急情況或經醫生證明不適合接種者除外。

消息又稱，加強措施須保護經常需要到公立醫院及診所的長者。

【第五波疫情】林鄭月娥：將向全港住戶派發防疫物資包　料本周內啟動工作，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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