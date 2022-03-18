【抗疫策略】倡香港作全國首個「與病毒共存」試驗城市　施榮忻：將功補過為國家闢新路

▲ 施榮忻建議推動香港成為全國首個實行「與病毒共存」的試驗城市。（譚以諾攝）

港府抗疫遵守內地的「動態清零」原則，特首林鄭月娥明言不會「躺平」，但日前亦指，現階段爭拗與病毒共存或清零，已無意義。香港菁英會創會兼榮譽主席施榮忻則撰文建議，推動香港作為全國首個「與病毒共存」的試驗城市。

施榮忻指，以國家成功的經驗利用全民檢測的科學手段找出隱形傳播鏈，本是最佳之選，但香港的黃金期確實已過。他引述多間本地大學專家估計，本港累積確診個案已經接近400萬。因此建議與時俱進，在注射疫苗進度理想，以及充分具備「群體免疫」科學方法的情況下，考慮推動香港作為全國首個實行「與病毒共存」的試驗城市，「把將錯就錯變成將功補過」，為全國抗疫兩年多的困局提供一條新出路，為國家在動態清零防疫策略之外，就開放及通關另闢一套嶄新的抗疫防疫策略。

指抗疫疲勞 百業蕭條 國際人才流失

施榮忻續指，香港作為國際大城市和外向型經濟體，兩年抗疫以來合共發生了五波疫情，不單出現了抗疫疲勞的情況，今次第五波疫情更導致百業蕭條。同時，歐美等一直視香港這個國際金融中心是營商環境最好最開放的城市，惟香港近期相繼出現跨國企業和國際人才流失離港的情況，這些負面影響都十分值得反思。

施榮忻指出，目前香港注射第一針疫苗的人口超過90%，第二針疫苗則高達80%，亦有超過230萬人接種了第三針疫苗，注射疫苗的進度稱得上後來居上。因此建議，香港要吸取今次抗疫防疫的教訓，嘗試推動香港成為全國首個實行「與病毒共存」的試驗大城市，以符合香港作為國際大城市的實際情況。

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責任編輯：林曉君