【Pop-Up Gallery】藉仙人掌喚起初心　本地創作家Alco：堅持很重要

▲ Whateversmiles與時代廣場合作舉行Pop-Up Gallery。(梁樂欣 攝)

線上藝術平台Whateversmiles與時代廣場合力打造Pop-Up Gallery,由即日起在商場5樓設置四大主題區域,讓藝術愛好者一起觀賞。

The Little Greens – Cactti原創人Alco Leung跟TOPick分享創作概念,並希望本地創作人的作品有更多機會被人留意。

▲ (梁樂欣 攝)

Cactti系列

Alco透露今次的展覽籌備約半年,並與平台一起創作出全新藝術卡通The Little Greens - Cactti系列。

角色Cactti(卡弟)是一個來自遙遠荒蕪的沙漠且充滿好奇心的仙人掌小朋友,每天都會展開全新的探險。

▲ (梁樂欣 攝)

Alco希望藉著仙人掌的有趣經歷和其非凡的生命力:「世界環境不理想,希望以仙人掌比喻在任何情況下都能茁壯成長,寄語香港人能堅強地在任何環境下開心地生活下去。」

他指:「仙人掌對一切事情都感到好奇,就如玩過山車原來是很刺激,藉此比喻人生有如過山車般,有很多高高低低。」原來,Alco的家中也種了4、5棵仙人掌。

Alco籍着仙人掌喚起大家對生活的熱忱和遺忘的初心,「我的初心就是想做就去做,別找太多藉口去拖延自己。還有,堅持是很重要的。」

他強調:「堅持很重要,做任何事也需要,堅持便能做出成績,當然也有其他人的協助。」

Alco曾於南非的一間大學修讀美術史,「以前覺得畫畫或藝術是一件很個人的事情,只不過是將自己的情感放在一個領域或空間上,隨着人大了,看見身邊事物也會想放在畫作上跟他人分享,令人獲得共鳴。」

是次的合作動畫項目入選了由香港數碼娛樂協會主辦的動畫支援計劃,更會參與今年3月的香港國際影視展,動畫全由香港團隊制作,大家來到現場優先可看到首播片段之餘,現場還有Alco的親繪畫作。

Alco表示:「很光榮亦很慶幸可以入圍這麼大型的國際展覽,希望可以將香港的動畫和創作衝出香港。」

他很感謝今次平台的幫助,「香港有很多出色的Artist,多謝這個平台幫助我們,在疫情下做一個展覽並非一件易事,但他們堅持將一些藝術的文化氣息帶給香港人。特別想多謝羚邦集團(2230)旗下Whateversmiles的Managing Director Noletta Chiu!」

▲ (梁樂欣 攝)

Garfield x Plastic Thing系列

上月於「海港城.美術館」舉辦的Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」大受歡迎,今次的Pop-up Gallery將有全新畫作登場,更設有甜蜜打卡位,讓大家跟Garfield和為食妹見面。

▲ (梁樂欣 攝)

Plastic Think系列

Plastic Think是香港人氣插畫家葉欣繼Plastic Thing之後在 2020 年開始所推出的藝術創作企劃,以「A little bit fun with a little bit dark」為理念,用其獨特畫風訴說自己對世界的所思所想。

今次會一次過推出20幅Plastic Think系列作品,當中包括首次推出的NFT的項目,每幅均是獨一無二。

▲ (梁樂欣 攝)

Dubie系列

藝人戴祖儀向來喜歡藝術創作,今次與平台合作創作出代表自己的繪畫角色——Dubie。

Gallery將於Joey的生日周(3月22日)展出其親筆畫作,是次亦是Joey首次公開展出個人親筆作品。

▲ (梁樂欣 攝)

適逢羚邦集團(2230.HK)旗下線上藝術平台Whateversmiles一周年,並與時代廣場舉行Pop-Up Gallery,由即日起於5樓展出多個本地藝術創作系列,包括Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」、由人氣插畫家葉欣所創作的Plastic Think系列畫作、本地創作人 Alco Leung創作的The Little Greens – Cactti、藝人戴祖儀(Joey Thye)與Whateversmiles所創作的Dubie。

Pop-Up Gallery

日期:即日起至4月10日

時間:中午12時至下午7時

地點:銅鑼灣時代廣場5樓517-519號舖

Pop-Up Store

日期:即日起至3月27日

時間:中午12時至下午7時

地點:銅鑼灣時代廣場5樓517-519號舖

*是次企劃內容隨時因疫情關係而有所改動,詳情請留意 Whateversmiles 官方網站、社交媒體或 Medialink 社交媒體的相關公告。

記者:梁樂欣