【第五波疫情】孔繁毅估計疫情已見頂　料2個月後完全受控

▲ 孔繁毅。（資料圖片）

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（19日）出席電台節目後表示，現時第五波疫情疫情已過頂峰，每日約有2萬人確診，他相信情況會維持一段時間。

他估計本港現時已有一半人口感染，另一半人口有近9成人已接種2劑疫苗，群體免疫的效果已經相當理想。他認為等到第二劑疫苗接種率達到9成後，疫情便會放緩並回落。

他又指，本港現時已有條件回復航班往來，相信2個月後疫情完全受控後，便可放寬經濟、旅遊、社區活動的防疫措施。

被問及全民檢測的安排，他認為全民檢測需要的人力甚多，政府應做好規劃，確保有足夠設施安排新發現個案隔離，才進行全民檢測。他又建議為長者提供上門檢測服務，並豁免3歲以下幼童接受檢測。

孔繁毅今日在電台節目上表示，當有足夠社區免疫，感染風險降低，便放鬆社交距離措施，例如重開晚市堂食、食肆可由2人回復到4人一檯、室外運動設施亦可重開。

在入境限制方面，孔繁毅指，本港確診數字已較部分地區和國家多，未來恢復航班往來時可考慮豁免入境隔離，只做核酸檢測。當發現有入境人士確診，如已打齊2針，只需居家隔離7日便可。

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責任編輯：陳梓蔚