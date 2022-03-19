【MIRROR成員】Anson Lo成功增肥至142磅 AK+Jer分享瘦面去水腫秘訣

組合MIRROR的成員一連四個星期五晚於輪流於ViuTV Facebook開直播，與粉絲留家防疫。Anson Lo（盧瀚霆）、Anson Kong（江熚生）及Jer（柳應廷）在昨晚（18日）壓軸登場！

教主公開自己增肥成功的磅數，AK、Jer公開個人新歌製作進度，更輪流「劇透」MIRROR新團歌的舞步，相信一眾粉絲都看得相當滿足！

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教主增磅成功

在近50分鐘的直播中，教主起初透露最近替自己訂立的目標是增肥，他說：「今年一月真係瘦咗好多，最瘦試過128磅！」然後AK回應指自己也是相同的磅數，教主又笑稱Jer是148磅。Jer則解釋自己瘦了5公斤至148磅，教主也稱最近看他也覺得他變瘦了！

教主續稱：「我由拍完《Mr. Stranger》MV之後就開始增肥，由一月時嘅128磅成功增到去依家142磅，在呢一個月每日堅持食三餐，中間點都一定要食小食，好似飯卷，每日也一定要飲到飲兩支protein milk shake！」

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AK、Jer瘦面

教主稱自己不是肥在臉上，AK則回應指自己與他相反。Jer就「踢爆」教主平時是依靠飲齋啡，AK公平地說其實三人也有有飲齋啡：「不過有時飲得齋啡多會胃痛，所以有時會飲黑豆水！」AK、Jer都大讚黑豆水相當有助減肥，AK又稱自己工作時就未太有胃口，也沒有吃太多，兼預告有與騷肌有關的搞作。

爆笑扮殭屍

三子互讚對方的新歌MV，AK提議教主可在新歌《Mr. Stranger》MV扮殭屍：「點解唔試吓做殭屍呢，古代中國嗰隻！」Jer接着說：「戴住嗰啲帽，喺度跳嗰啲！」

教主笑說：「有機會試下，下次試吓囉！」教主接著做拿出漁夫帽調轉放在頭上扮殭屍， AK、Jer亦將自己的帽調轉戴，三人看到自己的「殭屍」扮相也笑得開懷！

Jer認為教主可以駕馭殭屍造型，建議他接下來可以推出Remix版本是含有殭屍元素。

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公開新歌進度

Jer透露已錄製新歌第一個section，但由於難度很高，所以要再練習和揣摩。AK的新歌就與朋友合寫，也開絡進行錄音。

教主就正在揀歌中，他說：「搵到一隻幾鍾意，但有少少保留，因為每次做跳唱歌，究竟揀一隻好pop嘅歌定唔同啲呢，可以表達多啲深層意思。」

就如早前Edan（呂爵安）早前在直播中提到MIRROR已準備新團歌，AK說受到疫情關係，所以暫時未可拍攝新歌MV。AK稱新歌舞步有型，也稱是MIRROR暫時最難的舞步。 Jer續指只是排了一半舞，以及聲音層次都同以往有所不同。

三子稱不如「劇透」一部份新歌舞步，Jer、教主、AK做出舞步，也苦惱如何不做出標誌性的動作，看得一眾粉絲十分興奮！